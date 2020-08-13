Перемирие на Донбассе: в Донецкой области погиб военный, еще один ранен
В Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них от полученных травм погиб на месте, другой – получил ранения.
Произошло это днем 13 августа. Военные отклонились от маршрута своего следования и наступили на неизвестное взорвавшееся устройство. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток".
Ранее Украина понесла еще одну потерю за время перемирия
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,
– говорится в коротком сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.
Имен военнослужащих не называют. Командование ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.