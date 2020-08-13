В Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них от полученных травм погиб на месте, другой – получил ранения.

Произошло это днем 13 августа. Военные отклонились от маршрута своего следования и наступили на неизвестное взорвавшееся устройство. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток".

Ранее Украина понесла еще одну потерю за время перемирия

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,

– говорится в коротком сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Имен военнослужащих не называют. Командование ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Обратите внимание! С 27 июля вдоль линии разграничения на Донбассе начало действовать перемирие. Боевики хоть и обстреливают украинские позиции, однако их обстрелы – скорее провокативные, чем прицельные. Поэтому, к счастью, ни один из военнослужащих Объединенных сил не погиб и не получил травмы в результате стрельбы. Однако за это время все же было зафиксировано несколько смертей среди украинских военных.