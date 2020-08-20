Президент Володимир Зеленський задоволений роботою української делегації, яку очолює Леонід Кравчук, в ТКГ. Глава держави зазначив, що засідання Тристоронньої контактної групи треба проводити регулярно.

Зеленський про основні досягнення делегації України

Україні вдалось відродити мінські засідання. Про це Зеленський повідомив під час візиту на Херсонщину, інформує "РБК-Україна".

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Я вважаю, що наша тристороння контактна група відродила повністю мінське засідання. Я вважаю, що вони вдихнули в "Мінськ" життя. Я кажу, ще про той момент, коли там був Кучма. Я дуже задоволений Кравчуком,

– розповів президент.

Головним досягненням української делегації Зеленський назвав відсутність бойових втрат на фронті. Проте для продуктивної роботи, засідання Тристоронньої контактної групи потрібно проводити частіше, наголосив президент.

Ми повинні постійно зустрічатися, нехай і у відеоформаті, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже хитка конструкція,

– додав він.

Останнє засідання ТКГ відбулось 19 серпня

Зазначимо, що останнє засідання ТКГ у відеоформаті відбулось 19 серпня. Українська сторона підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок для розведення сил на Донбасі. Ще одне узгоджене питання – 20 ділянок розмінування.