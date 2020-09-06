Двоє українських військових на Донбасі під Верхньоторецьким потрапили на мінне поле противника через пожежу. Відірвавшись від решти особового складу, обоє воїнів підірвалися на вибухівці й загинули.

під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу ОС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника, повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Важливо Зірвали перемир'я на 42-ий день: окупанти обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі й глибокі співчуття сім'ям загиблих воїнів,

– наголосили в командуванні угруповання.

Спершу обоє українських воїнів вважалися зниклими безвісти. Про їхнє зникнення під час ліквідації пожежі зранку повідомляв штаб ООС ще о 7 годині ранку. Вже тоді розгорнули пошуки бійців.

Наразі імен загиблих воїнів не розголошують. Про них повідомлять після завершення всіх необхідних процедур, серед яких найважливіша – повідомлення про трагедію родичам українських захисників.

Враховуючи те, що військові зайшли на мінне поле випадково й через пожежу, ці втрати, найімовірніше, були небоєвими. Втім проросійські бойовики того ж дня зірвали перемир'я – у 42 його день.

Коротко про перемир'я: