На Донбасі важкі втрати: двоє воїнів підірвалися на вибухівці
Двоє українських військових на Донбасі під Верхньоторецьким потрапили на мінне поле противника через пожежу. Відірвавшись від решти особового складу, обоє воїнів підірвалися на вибухівці й загинули.
під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу ОС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника, повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Важливо Зірвали перемир'я на 42-ий день: окупанти обстріляли позиції ЗСУ, є поранений
Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі й глибокі співчуття сім'ям загиблих воїнів,
– наголосили в командуванні угруповання.
Спершу обоє українських воїнів вважалися зниклими безвісти. Про їхнє зникнення під час ліквідації пожежі зранку повідомляв штаб ООС ще о 7 годині ранку. Вже тоді розгорнули пошуки бійців.
Наразі імен загиблих воїнів не розголошують. Про них повідомлять після завершення всіх необхідних процедур, серед яких найважливіша – повідомлення про трагедію родичам українських захисників.
Враховуючи те, що військові зайшли на мінне поле випадково й через пожежу, ці втрати, найімовірніше, були небоєвими. Втім проросійські бойовики того ж дня зірвали перемир'я – у 42 його день.
Коротко про перемир'я:
- Воно почало діяти з початку доби 27 липня. З того часу ворог періодично здійснював постріли, але лише десь далеко від позицій українських військ і цивільних мешканців.
- Так тривало до 6 вересня. У цей день бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета. Внаслідок обстрілу український воїн отримав поранення.
- За цей час Україна зазнала вже 11 небойових втрат. Причини смертей військових були різними – від хвороб до загибелі під час ліквідації пожежі. Нинішні загиблі стали вже 12 і 13 втратою України від початку перемир'я.