Окупанти на Донбасі навряд чи використовували час перемир'я для підготовки масштабного наступу – українська розвідка б помітила. Та хай там як, а ЗСУ готові до адекватного реагування на будь-які прояви агресії з боку ворога.

Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук говорив в ефірі програми "Свобода слова" увечері 7 вересня.

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Чи дійсно є загроза наступу бойовиків на Донбасі

Корнійчук пояснив, що аби ворог міг вести наступальні дії, він мав би щонайменше:

Створити ударне угрупування,

Розгорнути артилерію на позиціях,

Сформувати запас боєприпасів,

Накопичити пальне.

За тих засобів розвідки, які в нас є – це приховати неможливо. Натомість ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах на передовій неукомплектованість. Низька зарплата не дає змогу їх укомплектувати,

– сказав представник Генштабу ЗСУ.

Для чого ж окупанти зараз порушують перемир'я

Порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків мають на меті, на думку Сергія Корнійчука:

Дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Виставити українську владу неспроможною керувати своїми Збройними силами.

Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви,

– наголосив Корнійчук.

І додав, що порушення перемир'я на Донбасі бойовиками дійсно є. Здебільшого це:

Неприцільні обстріли,

Спроби розширити свої позиції у бік ЗСУ,

Провокації за допомогою безпілотників.

Перебування озброєних людей у "сірій зоні".

Дистанційне мінування.

Однак наразі, як заявив начальник Генштабу, всі ці факти є поодинокими і не є масштабними.

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Загострення на Донбасі у вересні 2020: що слід знати

5 вересня бойовики "ДНР" заявили, що будуть атакувати ЗСУ біля Шумів.

Ба більше, оголосили дату нападу – 7 вересня.

Україна у відповідь терміново скликала засідання ТКГ.

Водночас у командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю.

Напади бойовиків, утім, почалися вже 6 вересня: загинув український військовий, ще одного поранили.

загинув український військовий, ще одного поранили. Того ж дня після вибуху автомобіля травмувалися двоє військових, один з яких згодом помер.

А 7 вересня бойовики знову заявили, що нападуть на ЗСУ – 9, мовляв, вересня.