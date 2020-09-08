Для чого окупанти порушили перемир'я і чи є загроза наступу: що думають у Генштабі ЗСУ
Окупанти на Донбасі навряд чи використовували час перемир'я для підготовки масштабного наступу – українська розвідка б помітила. Та хай там як, а ЗСУ готові до адекватного реагування на будь-які прояви агресії з боку ворога.
Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук говорив в ефірі програми "Свобода слова" увечері 7 вересня.
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Чи дійсно є загроза наступу бойовиків на Донбасі
Корнійчук пояснив, що аби ворог міг вести наступальні дії, він мав би щонайменше:
- Створити ударне угрупування,
- Розгорнути артилерію на позиціях,
- Сформувати запас боєприпасів,
- Накопичити пальне.
За тих засобів розвідки, які в нас є – це приховати неможливо. Натомість ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах на передовій неукомплектованість. Низька зарплата не дає змогу їх укомплектувати,
– сказав представник Генштабу ЗСУ.
Для чого ж окупанти зараз порушують перемир'я
Порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків мають на меті, на думку Сергія Корнійчука:
- Дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.
- Виставити українську владу неспроможною керувати своїми Збройними силами.
Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви,
– наголосив Корнійчук.
І додав, що порушення перемир'я на Донбасі бойовиками дійсно є. Здебільшого це:
- Неприцільні обстріли,
- Спроби розширити свої позиції у бік ЗСУ,
- Провокації за допомогою безпілотників.
- Перебування озброєних людей у "сірій зоні".
- Дистанційне мінування.
Однак наразі, як заявив начальник Генштабу, всі ці факти є поодинокими і не є масштабними.
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Загострення на Донбасі у вересні 2020: що слід знати
- 5 вересня бойовики "ДНР" заявили, що будуть атакувати ЗСУ біля Шумів.
- Ба більше, оголосили дату нападу – 7 вересня.
- Україна у відповідь терміново скликала засідання ТКГ.
- Водночас у командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю.
- Напади бойовиків, утім, почалися вже 6 вересня: загинув український військовий, ще одного поранили.
- Того ж дня після вибуху автомобіля травмувалися двоє військових, один з яких згодом помер.
- А 7 вересня бойовики знову заявили, що нападуть на ЗСУ – 9, мовляв, вересня.
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