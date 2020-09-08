Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що через загострення ситуації на Донбасі напередодні увечері ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Однак, дипломати так і не зуміли поговорити. Також він розповів про роль Росії у війні в Україні та на як на порушення перемир'я реагує світ.

Про розмову із Лавровим, яка так і не відбулася

Як розповів український міністр у ефірі програми "Свобода слова", навіть попри пізню годину, реакція з боку російського МЗС була доволі жвавою. А вранці стало відомим, що Лавров відбув у відрядження до Сирії, і невідомо, коли ця розмова відбудеться.

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Я є готовим. Чекаю на розмову. Вважаю, коли на сході убивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, – це Російська Федерація,

– наголосив Кулеба.

За його словами, таке ж саме доручення дав йому президент Зеленський.

Також Кулеба оприлюднив перелік питань, які він під час зустрічі зі Лавровим мав порушити:

як Росія пояснює те, що сталося;

чи залишається вона відданою режиму припинення вогню;

підготовка до зустрічі міністрів закордонних справ у межах нормандського формату (перед цим мають зустрітися радники).

Про дві війни з Росією

Посадовець наголосив, що Україна зараз має із РФ дві війни:

одну – гарячу збройну,

іншу – дипломатичну.

І в мене є стійке враження, що 6 і 7 вересня крок зробила російська партія збройної війни. Очевидно, це відбувається саме зараз, оскільки в Україні стартувала передвиборча кампанія. І ми розуміємо, що у нас є політичні сили, яким на цьому тлі будь-яка погана новина зі сходу додає балів,

– підкреслив очільник МЗС.

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Про реакцію світу

Він додав, що через нещодавнє загострення Україна знову має відкотитися в питаннях безпеки, бо вони – порушені. Щодо зустрічі радників, то вона залишається в графіку, і Київ до неї готується: там передусім порушить питання загибелі військового.

"Під час розмови з партнерами саме ми донесли правду про те, що відбулося на Донбасі та хто зірвав режим припинення вогню. Але поки реакції не було. Проте впевнений, що це питання у світі ретельно вивчать. І тоді вже буде зворотній зв'язок", – підкреслив дипломат.

Водночас Кулеба запевнив, що Україна абсолютно зберігає підтримку з боку міжнародного співтовариства у тому, що припинення вогню має тривати.

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Загострення на Донбасі 6 – 7 вересня: основне

5 вересня ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Також він видав відповідний указ.

Також він видав відповідний указ. Ватажок бойовиків попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірвано".

Натомість самі українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, окупант назвав "незаконно зведеними спорудами".

Через заяву Пушиліна Україна ініціювала екстрене засідання мінської ТКГ щодо Донбасу. Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу

Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу Зрештою бойовики завдали атаки не 7 вересня, а 6 числа. Спершу вони відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету , випустивши три черги осколкових боєприпасів ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки.

випустивши три черги осколкових боєприпасів ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил В результаті поранення отримав український воїн. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Згодом окупанти здійснили ще обстріл по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Він виявився смертельним – загинув український військовий.

Він виявився смертельним – загинув український військовий. Крім того, ще четверо військових підірвалися на бойових пристроях. Троє із них загинули (один у лікарні).

7 вересня бойовики лише одного разу порушили режим припинення вогню. Сталося це поблизу Кам’янки на Донеччині. Тут окупанти били зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. На щастя, ніхто з воїнів ОС не постраждав.

Тут окупанти били зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. На щастя, ніхто з воїнів ОС не постраждав. Через таку тривожну ситуацію очільник МЗС України Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.