Україна вимагає, щоб Росія повпливала на власних бойовиків після того, як вони 6 вересня двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. Крім того, Україна розцінює два обстріли як два окремі й не пов'язані одне з одним випадки.

Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою, повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс Президента України.

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Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій і Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню,

– повідомили в ОПУ.

Також там розповіли, що напередодні Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду через обстріли російських бойовиків.

Цікавою є позиція ОПУ про те, що обстріли слід розцінювати як два окремих випадки. При тому, що раніше 41 день обидві сторони дотримувалися режиму тиші, а в один день здійснили одразу два обстріли з незначним інтервалом часу.

Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня: