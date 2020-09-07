Через обстріли на Донбасі Україна вимагає, щоб Росія вплинула на своїх бойовиків
Україна вимагає, щоб Росія повпливала на власних бойовиків після того, як вони 6 вересня двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. Крім того, Україна розцінює два обстріли як два окремі й не пов'язані одне з одним випадки.
Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою, повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс Президента України.
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Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій і Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню,
– повідомили в ОПУ.
Також там розповіли, що напередодні Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду через обстріли російських бойовиків.
Цікавою є позиція ОПУ про те, що обстріли слід розцінювати як два окремих випадки. При тому, що раніше 41 день обидві сторони дотримувалися режиму тиші, а в один день здійснили одразу два обстріли з незначним інтервалом часу.
Коротко про обстріли бойовиків 6 вересня:
- В середині дня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.
- Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.