У неділю, 6 вересня, бойовики на Донбасі завдали щонайменше двох ударів по українських військових. У результаті Об’єднані сили зазнали значних втрат. Крім того, ще два бійці зникли напередодні та двоє підірвалися.

Деталі та обставини загибелі та поранень українських військових оприлюднив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов. Також про підрив воїнів на мінному полі написало видання УНН.

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Ситуація біля Верхньоторецького

Напередодні під час гасіння тут зникли двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Сталося це, коли бійці гасили пожежу, однак полум’я їх відрізало від решти. Тому командир підрозділу доповів, що місцезнаходження військовослужбовців є невідомим, і розпочалися їхні пошуки.

За словами Бутусова, цілком імовірно, що зв'язок із військовими обірвався через напад проросійських найманців. Однак це лише одна із версій. Точні причини встановлюють фахівці.

Так, журналіст повідомив, що вранці 6 вересня в 400 метрах від українських позицій в напрямку позицій проросійських військ у районі Верхньоторецького виявили тіла двох українських військовослужбовців. За деякий час їхні тіла евакуювали.

Він додає, що тіла обгоріли. Через пожежу, що виникла на цій місцевості, складно визначити причини загибелі.

До слова, в одного із загиблих зберіглася особиста зброя, а іншого знайшли без зброї, з якою він виходив на завдання. Крім того, невідомо, чому бійці опинилися так далеко від своїх позицій у бік противника.

Загибель українського воїна в районі Кримського

Трагедія сталася о 17:15 6 вересня. Бутусов переконує, що бійця Об’єднаних сил убив снайпер.

Атака біля Мар’їнки

Журналіст повідомив, що тут стався обстріл українських позицій із автоматичного гранатомета.

У результаті один український військовий зазнав поранення. Його стан – стабільний.

Загибель військових на мінному полі

Неподалік Бетманового, що в Ясинуватському районі на Донеччині, підірвавшись на мінному полі, загинули двоє військових зі складу Об’єднаних сил. За даними УНН, вони та ще один воїн тут несли чергування.

Вранці 5 вересня військові помітили займання неподалік своїх позицій. Вогонь поширювався швидко через вітряну погоду та приблизно опівдні бійці опинилися практично оточеними вогнем.

Увесь цей час військові залишалися на посту. А коли вогонь підступив близько, то вирішили обійти його через лісосмугу, що розташовується у "сірій зоні".

У підсумку одного з трьох військових знайшла пошукова група, а ось ще двоє – старший сержант і старший солдат – вирушили в інший бік і потрапили на мінне поле, де і загинули.

Наразі обставини загибелі військових вивчають. Однак можна говорити, що відсутність координації під час евакуації з охопленого полум’ям району та несвоєчасні команди могли призвести до цієї трагедії. Адже військові не змогли вчасно залишити пост для безпечного відходу. Все це перевірятимуть,

– розповів співрозмовник ресурсу.

Він додав, що загиблі служили у військовій частині А3220, яка дислокується у місті Лозова на Харківщині.

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Загострення на Донбасі: основне

5 вересня ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Також він видав відповідний указ.

Також він видав відповідний указ. Ватажок бойовиків попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірвано".

Натомість самі українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, окупант назвав "незаконно зведеними спорудами".

Через заяву Пушиліна Україна ініціювала екстрене засідання мінської ТКГ щодо Донбасу. Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу

Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу Зрештою бойовики завдали атаки не 7 вересня, а 6 числа. Спершу вони відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету , випустивши три черги осколкових боєприпасів ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки.

випустивши три черги осколкових боєприпасів ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил В результаті поранення отримав український воїн. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Згодом окупанти здійснили ще обстріл по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Він виявився смертельним – загинув український військовий.

Він виявився смертельним – загинув український військовий. Через таку тривожну ситуацію очільник МЗС України Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.