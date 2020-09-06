Порушення перемир'я проросійськими бойовиками 6 вересня біля Красногорівки обговорили на терміновому засіданні української делегації в ТКГ. Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу.

Поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Таку позицію української делегації оприлюднили в Офісі президента.

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Як Україна відреагувала на обстріл з боку бойовиків

У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генштабу України.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запевнив, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Важливо, що це повністю підтверджується також у звітах СММ ОБСЄ,

– зауважив Кравчук.

За підсумками наради глава української делегації звернувся до спецпредставниці чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау.

Що відомо про обстріл бойовиків 6 вересня

Проросійські бойовики 6 вересня вперше з часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі прицільно обстріляли позиції ООС. Бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету , випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки.

, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі Красногорівки. В результаті обстрілу поранення отримав один український воїн . Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Наразі українські військові не відкривали вогонь у відповідь. При наступному обстрілі українських позицій в штабі обіцяли дати адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.

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Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це має 7 вересня за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Він видав відповідний указ. Бойовики кажуть, що там дислокуються підрозділи ЗСУ.

Через це голова української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук скликав термінове засідання.

Водночас Кравчук зауважив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

Водночас у звіті місії ОБСЄ мовиться, що проводилося повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми. Там не виявлено жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня 2020 року.

Зверніть увагу! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу