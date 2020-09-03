В Луганські області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі, що охопили понад тисячу гектарів територій. 3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагаються загасити вогонь. Їм допомогають військові та пожежники з інших областей.

24 канал зібрав найголовніше про пожежі в Луганській області. Тут ви знайдете актуальну інформацію про останні події.

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Ситуація з пожежами на Луганщині станом на 3 вересня

З 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано три:

поблизу села Бараниківка Кремінського району,

біля села Геївка Станично-Луганського району,

в Трьохізбенському лісництві.

Продовжується гасіння ще трьох осередків, з яких локалізовано один осередок в Станично-Луганському районі (між селом Болотене і Станицею Луганською).

Зараз на Луганщині з пожежами борються понад три сотні рятувальників і сотні військових ЗСУ.

і сотні військових ЗСУ. На допомогу луганським пожежникам прибули понад 100 людей та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Особовий склад Головного управління ДСНС у Луганській області працює у двозмінний режим несення служби.

Масштабні пожежі на Луганщині: дивіться відео

Що відомо про жертв та постраждалих

У Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина . Двоє військових, які брали участь у гасінні пожежі отримали термічні опіки , їх госпіталізували в місцеву лікарню.

. , їх госпіталізували в місцеву лікарню. Від розриву вибухового пристрою також постраждав один рятувальник ДСНС .

. Загалом вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Ймовірні причини пожежі: що заважає гасити вогонь

Серед причин пожеж на Луганщині називають неконтрольоване випалювання сухої трави та очерету.

та очерету. Гасінню пожеж додатково п ерешкоджають вибухи мін та розтяжок , які встановлені в прифронтових районах області. За словами голови ОДА Сергія Гайдая, працювати пожежникам на Луганщині стає дедалі небезпечніше .

, які встановлені в прифронтових районах області. За словами голови ОДА Сергія Гайдая, . Крім того, близькість до зони бойових дій не дозволяє використовувати для боротьби з вогнем авіацію. І хоча глава МВС Арсен Аваков пропонував у разі потреби надати спеціальні літаки, вони мусили б залітати вглиб окупованих територій, а це занадто небезпечно.

Постійно чути розриви, підриви якогось боєкомплекту чи розтяжок, мін, тобто працювати там небезпечно... До деяких ділянок небезпечно навіть підходити і неможливо туди підвести техніку,

– зазначив Гайдай.

Реакція уряду та президента

Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем.

Напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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Військові гасять пожежу на Лугенщині / Фото Луганської ОДА

Пожежники гасять вогонь у покинутих будівлях: відео

Пожежі на Луганщині / Фото Луганської ОДА та ДСНС

Де спалахнули пожежі на Луганщині: дивіться на карті