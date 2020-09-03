Масштабні пожежі на Луганщині: все, що відомо – фото, відео
В Луганські області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі, що охопили понад тисячу гектарів територій. 3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагаються загасити вогонь. Їм допомогають військові та пожежники з інших областей.
24 канал зібрав найголовніше про пожежі в Луганській області. Тут ви знайдете актуальну інформацію про останні події.
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Ситуація з пожежами на Луганщині станом на 3 вересня
З 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано три:
- поблизу села Бараниківка Кремінського району,
- біля села Геївка Станично-Луганського району,
- в Трьохізбенському лісництві.
Продовжується гасіння ще трьох осередків, з яких локалізовано один осередок в Станично-Луганському районі (між селом Болотене і Станицею Луганською).
- Зараз на Луганщині з пожежами борються понад три сотні рятувальників і сотні військових ЗСУ.
- На допомогу луганським пожежникам прибули понад 100 людей та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.
- Особовий склад Головного управління ДСНС у Луганській області працює у двозмінний режим несення служби.
Масштабні пожежі на Луганщині: дивіться відео
Що відомо про жертв та постраждалих
- У Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина. Двоє військових, які брали участь у гасінні пожежі отримали термічні опіки, їх госпіталізували в місцеву лікарню.
- Від розриву вибухового пристрою також постраждав один рятувальник ДСНС.
- Загалом вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.
Ймовірні причини пожежі: що заважає гасити вогонь
- Серед причин пожеж на Луганщині називають неконтрольоване випалювання сухої трави та очерету.
- Гасінню пожеж додатково перешкоджають вибухи мін та розтяжок, які встановлені в прифронтових районах області. За словами голови ОДА Сергія Гайдая, працювати пожежникам на Луганщині стає дедалі небезпечніше.
- Крім того, близькість до зони бойових дій не дозволяє використовувати для боротьби з вогнем авіацію. І хоча глава МВС Арсен Аваков пропонував у разі потреби надати спеціальні літаки, вони мусили б залітати вглиб окупованих територій, а це занадто небезпечно.
Постійно чути розриви, підриви якогось боєкомплекту чи розтяжок, мін, тобто працювати там небезпечно... До деяких ділянок небезпечно навіть підходити і неможливо туди підвести техніку,
– зазначив Гайдай.
Реакція уряду та президента
- Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем.
- Напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.
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Військові гасять пожежу на Лугенщині / Фото Луганської ОДА
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Де спалахнули пожежі на Луганщині: дивіться на карті