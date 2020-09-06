Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново ініціює розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сторони говоритимуть про цинічне порушення перемир'я на Донбасі, внаслідок якого Україна зазнала втрат.

Дмитро Кулебьа наголосив, що підступні обстріли на Донбасі є спробою зірвати режим припинення вогню. Про це очільник українського МЗС повідомив у фейбуці. Важливо Зірвали перемир'я на 42-ий день: окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ, загинув військовий Новина доповнюється...