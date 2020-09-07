Зеленський розповів, коли може відбутися наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки"
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" переговори у нормандському форматі зможуть провести і самі президенти.
Про це Зеленський заявив 7 вересня під час телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, інформує пресслужба Офісу Президента.
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Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру,
– заявив Зеленський.
Зеленський про війну на Донбасі
Президент України зізнався своєму литовському колезі, що глибоко стурбований ситуацією на Донбасі. Вороги порушили перемир'я, внаслідок чого 6 вересня загинув військовий ЗСУ.
Саміт Україна – ЄС
Глави держав також обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися 1 жовтня 2020 року в Брюсселі. Науседа заявив, що серед країн Східного партнерства Україна перебуває на позиції лідера. Глава Литви наголосив: він сподівається, що за каденцію Зеленського Україна зробить усе, щоб стати членом Євросоюзу.
Окрім того, Зеленський та Науседа домовилися про чергове засідання Ради Президентів України та Литви наприкінці цього року в Києві.
Політична криза у Білорусі
Очільники держав також обговорили ситуацію у Білорусі. Зеленський зауважив, що у питаннях оцінки білоруської політичної кризи Україна та ЄС мають спільні підходи.