Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це відбудеться 23 вересня в онлайн-режимі.

ООН підготувала попередню таблицю онлайн-виступів глав держав та урядів на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї. Про це повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель в коментарі "Укрінформу".

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"Попри пандемію COVID-19 у світі та скасування чималої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі", – повідомила Мендель.

Також вона зазначила, що виступ президента України заплановано на другу половину дня 23 вересня.

Довідка. Офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї відбудеться 15 вересня, а урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН – 21 вересня. Початок загальних дебатів має відбутися 22 вересня.