Зеленський виступить в онлайн-форматі на Генасамблеї ООН, – Мендель
Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це відбудеться 23 вересня в онлайн-режимі.
ООН підготувала попередню таблицю онлайн-виступів глав держав та урядів на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї. Про це повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель в коментарі "Укрінформу".
Зверніть увагу Генасамблею ООН вперше в історії проведуть віртуально із наперед записаними виступами лідерів
"Попри пандемію COVID-19 у світі та скасування чималої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі", – повідомила Мендель.
Також вона зазначила, що виступ президента України заплановано на другу половину дня 23 вересня.
Що відомо про Генеральну асамблею ООН?Генеральна Асамблея ООН – найбільші дипломатичні збори у світі, які заснували у 1945 році. Вони передбачають не лише сесійні засідання, а й сотні двосторонніх чи багатосторонніх зустрічей світових лідерів.
Від початку заснування Генасамблею не скасовували жодного разу. Проте її двічі переносили – у 2001 році через теракти в США та в 1964 році через фінансову кризу.
Щороку у вересні в Нью-Йорку розпочинається нова сесія Генеральної асамблеї ООН. Наприкінці місяця проводять так званий сегмент "високих зустрічей" за участю глав держав та урядів країн-членів ООН.