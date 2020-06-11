Генасамблею ООН жодного разу не скасовували, але пандемія COVID-19 таки вплине на формат її проведення у 2020 році. Вперше в історії сесійні засідання будуть віртуальними, а виступи світових лідерів транслюватимуть у запису.

Світові лідери засідатимуть онлайн і в запису

10 червня Тіджані Мухаммад-Банде, голова Генасамблеї ООН, надіслав листа до усіх країн-учасниць. У документі мовилося про особливості проведення засідання у вересні 2020 року, як розповіли у DW.

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Заплановано засідання на 22 – 29 вересня. Однак Мухаммад-Банде стурбований ситуацією у світі через пандемію коронавірусу:

Він припускає, що до вересня обмеження на міжнародні поїздки все ще діятимуть .

. А якщо й ні, то, у будь-якому випадку, проведення масштабного заходу за участі значної кількості людей – серед яких і світові лідери – виглядає не надто вдалою ідеєю.

Відповідно, голова Генасамблеї запропонував такий вихід із ситуації:

Засідання провести у віртуальному режимі , транслюючи його онлайн.

, транслюючи його онлайн. А виступи свої світові лідери можуть записати заздалегідь (головне, щоб вони не були довшими за 15 хвилин та надійшли до організаторів хоча б за 5 днів до початку засідання Генасамблеї).

(головне, щоб вони не були довшими за 15 хвилин та надійшли до організаторів хоча б за 5 днів до початку засідання Генасамблеї). Звісно, особиста присутність дипломатів на сесії не виключена, але їх має бути по одному чи по двоє від кожної делегації.

Коротко про Генасамблею ООН

Генеральна Асамблея ООН – найбільші дипломатичні збори у світі. Зазвичай вони передбачають не лише сесійні засідання, а й сотні двосторонніх чи багатосторонніх зустрічей світових лідерів.

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Від 1945 року, коли ООН заснували, Генасамблею не скасовували жодного разу (щоправда, двічі переносили – у 2001 році через теракти в США і в 1964 році через фінансову кризу).