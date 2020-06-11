Генасамблею ООН вперше в історії проведуть віртуально із наперед записаними виступами лідерів
Генасамблею ООН жодного разу не скасовували, але пандемія COVID-19 таки вплине на формат її проведення у 2020 році. Вперше в історії сесійні засідання будуть віртуальними, а виступи світових лідерів транслюватимуть у запису.
Світові лідери засідатимуть онлайн і в запису
10 червня Тіджані Мухаммад-Банде, голова Генасамблеї ООН, надіслав листа до усіх країн-учасниць. У документі мовилося про особливості проведення засідання у вересні 2020 року, як розповіли у DW.
Читайте також 820 мільйонів людей голодують, – генсек ООН про нестачу продовольства через пандемію COVID-19
Заплановано засідання на 22 – 29 вересня. Однак Мухаммад-Банде стурбований ситуацією у світі через пандемію коронавірусу:
- Він припускає, що до вересня обмеження на міжнародні поїздки все ще діятимуть.
- А якщо й ні, то, у будь-якому випадку, проведення масштабного заходу за участі значної кількості людей – серед яких і світові лідери – виглядає не надто вдалою ідеєю.
Відповідно, голова Генасамблеї запропонував такий вихід із ситуації:
- Засідання провести у віртуальному режимі, транслюючи його онлайн.
- А виступи свої світові лідери можуть записати заздалегідь (головне, щоб вони не були довшими за 15 хвилин та надійшли до організаторів хоча б за 5 днів до початку засідання Генасамблеї).
- Звісно, особиста присутність дипломатів на сесії не виключена, але їх має бути по одному чи по двоє від кожної делегації.
Коротко про Генасамблею ООН
Генеральна Асамблея ООН – найбільші дипломатичні збори у світі. Зазвичай вони передбачають не лише сесійні засідання, а й сотні двосторонніх чи багатосторонніх зустрічей світових лідерів.
Зверніть увагу Постраждає багато людей: ООН прогнозує масштабний голод через COVID-19
Від 1945 року, коли ООН заснували, Генасамблею не скасовували жодного разу (щоправда, двічі переносили – у 2001 році через теракти в США і в 1964 році через фінансову кризу).