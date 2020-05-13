Постраждає багато людей: ООН прогнозує масштабний голод через COVID-19
Через пандемію коронавірусу населенню планети загрожує масштабний голод. За розрахунками ООН, постраждати можуть приблизно чверть мільярда людей у всьому світі.
Це може статися вже у 2020 році, повідомляє пресслужба Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Аби запобігти масштабному голоду, організація розмістить у найбільш уразливих країнах тримісячний запас продовольства.
Раніше в ООН заявили, що США та європейські країни зіткнуться з новою хвилею COVID-19. Їм потрібно стримати поширення COVID-19 у найбідніших країнах світу, аби не допустити цього.
Довідка. Станом на 12 травня у світі підтвердили 4 262 799 випадків коронавірусу. З них 291 981 – померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 1 493 661 пацієнт одужали.