Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Постраждає багато людей: ООН прогнозує масштабний голод через COVID-19

- Читать новость на русском
Наслідки коронавірусу для людства
Наслідки коронавірусу для людства / apnews.com / Ілюстративне фото

Через пандемію коронавірусу населенню планети загрожує масштабний голод. За розрахунками ООН, постраждати можуть приблизно чверть мільярда людей у всьому світі.

Це може статися вже у 2020 році, повідомляє пресслужба Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Читайте також Карантин ставить під загрозу вакцинацію у десятках країн, – ООН

Аби запобігти масштабному голоду, організація розмістить у найбільш уразливих країнах тримісячний запас продовольства.

Раніше в ООН заявили, що США та європейські країни зіткнуться з новою хвилею COVID-19. Їм потрібно стримати поширення COVID-19 у найбідніших країнах світу, аби не допустити цього.

Довідка. Станом на 12 травня у світі підтвердили 4 262 799 випадків коронавірусу. З них 291 981 – померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 1 493 661 пацієнт одужали.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус COVID-19 Продовольство ООН
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Саакашвили готовят пост премьера?
10 травня , 23:04 Саакашвили готовят пост премьера?
Олена Трибушна
Новини про коронавірус 10 травня: смерть лікаря швидкої на Прикарпатті й пожежа від апарату ШВЛ
10 травня , 22:41 Новини про коронавірус 10 травня: смерть лікаря швидкої на Прикарпатті й пожежа від апарату ШВЛ
Ірина Вихрущ
Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
12 травня , 18:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату