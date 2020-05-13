Пострадает много людей: ООН прогнозирует масштабный голод из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса населению планеты грозит масштабный голод. По расчетам ООН, пострадать могут примерно четверть миллиарда людей во всем мире.

Это может произойти уже в 2020 году, сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы ООН.

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Чтобы предотвратить масштабный голод, организация разместит в наиболее уязвимых странах трехмесячный запас продовольствия.

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. ? pic.twitter.com/8R5YrVtvGz — World Food Programme (@WFP) May 12, 2020

Ранее в ООН заявили, что США и европейские страны столкнутся с новой волной COVID-19. Им нужно сдержать распространение COVID-19 в бедных странах мира, чтобы не допустить этого.

Справка. По состоянию на 12 мая в мире подтвердили 4 262 799 случаев коронавируса. Из них 291 981 – умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 1 493 661 пациент выздоровел.