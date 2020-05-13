Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Пострадает много людей: ООН прогнозирует масштабный голод из-за COVID-19

- Читати новину українською
Последствия коронавируса для человечества
Последствия коронавируса для человечества / apnews.com / Ілюстративне фото

Из-за пандемии коронавируса населению планеты грозит масштабный голод. По расчетам ООН, пострадать могут примерно четверть миллиарда людей во всем мире.

Это может произойти уже в 2020 году, сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы ООН.

Читайте также Карантин ставит под угрозу вакцинацию в десятках стран, – ООН

Чтобы предотвратить масштабный голод, организация разместит в наиболее уязвимых странах трехмесячный запас продовольствия.

Ранее в ООН заявили, что США и европейские страны столкнутся с новой волной COVID-19. Им нужно сдержать распространение COVID-19 в бедных странах мира, чтобы не допустить этого.

Справка. По состоянию на 12 мая в мире подтвердили 4 262 799 случаев коронавируса. Из них 291 981 – умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 1 493 661 пациент выздоровел.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус COVID-19 Продовольствие ООН
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
12 мая , 22:22 Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
Катерина Козачинська
Радушный прием коронавируса в России
12 мая , 22:00 Радушный прием коронавируса в России
Андрій Ілларіонов
Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата
12 мая , 18:30 Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата