Пострадает много людей: ООН прогнозирует масштабный голод из-за COVID-19
Из-за пандемии коронавируса населению планеты грозит масштабный голод. По расчетам ООН, пострадать могут примерно четверть миллиарда людей во всем мире.
Это может произойти уже в 2020 году, сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы ООН.
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Чтобы предотвратить масштабный голод, организация разместит в наиболее уязвимых странах трехмесячный запас продовольствия.
Ранее в ООН заявили, что США и европейские страны столкнутся с новой волной COVID-19. Им нужно сдержать распространение COVID-19 в бедных странах мира, чтобы не допустить этого.
Справка. По состоянию на 12 мая в мире подтвердили 4 262 799 случаев коронавируса. Из них 291 981 – умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 1 493 661 пациент выздоровел.