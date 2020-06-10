Пандемія коронавірусу спричинила кризу в медичній та економічній сферах. А також негативно позначилася й у сфері продовольчого забезпечення, збільшивши кількість людей, які відчувають проблеми з харчуванням

Про це йдеться в заяві генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша, опублікованій на сайті ООН.

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"У світі є більш ніж достатньо їжі, щоб прогодувати 7,8 мільярда людей, які населяють нашу планету. Але сьогодні голодують понад 820 мільйонів людей. А близько 144 мільйонів дітей, які не досягли 5-річного віку, відзначають затримка у рості – тобто у більше ніж однієї дитини з п'яти у всьому світі. Наші харчові системи виходять з ладу, а пандемія Covid-19 погіршує ситуацію", – йдеться в заяві генсека ООН.

Антоніу Гутерреш відзначив, що вже цього року через кризу, спричинену коронавірусом, кількість людей, які опинилися в умовах крайньої бідності, стане на 49 мільйонів більше.

Тож якщо не почати розв'язувати проблему з продовольством негайно, то це матиме негативні довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих.

Подолання харчової кризи

Відтак Антоніу Гутерреш пропонує три кроки, які допоможуть подолати цю кризу.

По-перше, нам слід спрямувати свої зусилля на порятунок людям життя і збереження можливості отримання ними засобів до існування, зосередивши увагу на тих областях, де ризик є найбільш гострим. Це означає, що продовольчі служби та служби харчування слід віднести до числа найважливіших, потрібно також забезпечити належний захист працівників продовольчого сектора.

По-друге, нам слід зміцнити системи соціального захисту в області харчування. Країни повинні забезпечити гарантований доступ до безпечних, поживних продуктів, особливо для малолітніх дітей, вагітних та жінок, що годують, літніх людей і представників інших груп ризику.