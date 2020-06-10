Пандемия коронавируса вызвала кризис в медицинской и экономической сферах. А также негативно сказалась и на сфере продовольственного обеспечения, увеличив количество людей, которые испытывают проблемы с питанием

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

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"В мире есть более чем достаточно еды, чтобы прокормить 7,8 миллиарда людей, населяющих нашу планету. Но сегодня голодают свыше 820 миллионов человек. А у примерно 144 миллионов детей, которые не достигли 5-летнего возраста, отмечают задержку в росте – то есть у более чем одного ребенка из пяти во всем мире. Наши пищевые системы выходят из строя, а пандемия COVID-19 ухудшает ситуацию", – говорится в заявлении генсека ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что уже в этом году из-за кризиса, вызванного коронавирусом, количество людей, которые оказались в условиях крайней бедности, станет на 49 миллионов больше.

Поэтому, если не начать решать проблему с продовольствием немедленно, то это будет иметь негативные долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых.

Преодоление пищевого кризиса

Следовательно Антониу Гутерриш предлагает три шага, которые помогут преодолеть этот кризис.