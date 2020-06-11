Генассамблею ООН ни разу не отменяли, но пандемия COVID-19 таки повлияет на формат ее проведения в 2020 году. Впервые в истории сессионные заседания будут виртуальными, а выступления мировых лидеров будут транслировать в записи.

Мировые лидеры будут заседать онлайн и в записи

10 июня Тиджани Мухаммад-Банде, председатель Генассамблеи ООН, направил письмо всем странам-участницам. В документе говорилось об особенностях проведения заседания в сентябре 2020 года, как рассказали в DW .

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Запланировано заседание на 22 – 29 сентября. Однако Мухаммад-Банде обеспокоен ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса:

Он предполагает, что к сентябрю ограничения на международные поездки все еще могут действовать .

А если и нет, то, в любом случае, проведение масштабного мероприятия с участием значительного количества людей – среди которых и мировые лидеры – выглядит не слишком удачной идеей.

Соответственно, глава Генассамблеи предложил такой выход из ситуации:

Заседание провести в виртуальном режиме , транслируя его онлайн.

А выступления свои мировые лидеры могут записать заранее (главное, чтобы они не были длиннее 15 минут и поступили к организаторам хотя бы за 5 дней до начала заседания Генассамблеи).

Конечно, личное присутствие дипломатов на сессии не исключено , но их должно быть по одному или по двое от каждой делегации.

Коротко о Генассамблее ООН

Генеральная Ассамблея ООН – самые крупные дипломатические сборы в мире. Обычно они предусматривают не только сессионные заседания, но и сотни двусторонних или многосторонних встреч мировых лидеров.

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