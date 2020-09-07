Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше підписав "офіційний указ" про атаку українських позицій під Шумами зранку 7 вересня. Втім цього обстрілу так не відбулося. Згодом бойовики заявили, що переносять обстріл на 9 вересня.

Про перенесення обстрілу, яким бойовики вже другий тиждень погрожують Україні, розповів "офіційний представник народної міліції" донецьких бойовиків. Про це пише 24 канал.

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Бойовики заявляють, що збираються атакувати українські позиції о 10 годині ранку 9 вересня. Вони, мовляв, планують знищити "незаконні споруди" на позиціях ЗСУ.

Тоді Денис Пушилін закликав командування ООС відвести з цих позицій військових, бо бойовикам "не потрібні зрив перемир'я і провокації". Втім вже 6 вересня вони й без попередження двічі обстріляли українські позиції.

Після попередніх погроз бойовиків 24 канал звернувся за коментарем до пресслужби Об'єднаних сил. Там нам пояснили, що коментувати заяв "всяких-там бойовиків" не будуть.

Та потім заяву Пушиліна прокоментував особисто командувач ООС Володимир Кравченко. Цього разу в штабі зазначили, що в них наразі немає жодної реакції.

Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї: