Бойовики знову погрожують Україні обстрілом: призначили нову дату
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше підписав "офіційний указ" про атаку українських позицій під Шумами зранку 7 вересня. Втім цього обстрілу так не відбулося. Згодом бойовики заявили, що переносять обстріл на 9 вересня.
Про перенесення обстрілу, яким бойовики вже другий тиждень погрожують Україні, розповів "офіційний представник народної міліції" донецьких бойовиків. Про це пише 24 канал.
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Бойовики заявляють, що збираються атакувати українські позиції о 10 годині ранку 9 вересня. Вони, мовляв, планують знищити "незаконні споруди" на позиціях ЗСУ.
Тоді Денис Пушилін закликав командування ООС відвести з цих позицій військових, бо бойовикам "не потрібні зрив перемир'я і провокації". Втім вже 6 вересня вони й без попередження двічі обстріляли українські позиції.
Після попередніх погроз бойовиків 24 канал звернувся за коментарем до пресслужби Об'єднаних сил. Там нам пояснили, що коментувати заяв "всяких-там бойовиків" не будуть.
Та потім заяву Пушиліна прокоментував особисто командувач ООС Володимир Кравченко. Цього разу в штабі зазначили, що в них наразі немає жодної реакції.
Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї:
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенту вже відомо про провокацію, а з цієї нагоди скликають термінову зустріч ТКГ. Поки вона такі не відбулася.
- Згодом відреагували й у штабі ООС. Його начальник Володимир Кравченко заявив, що коли бойовики підуть на провокацію, українські військові відкриють вогонь у відповідь.
- Зранку 7 вересня українські військові на бойових позиціях очікували на провокацію бойовиків, але ті так у наступ і не пішли.