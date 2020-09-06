Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що зранку 7 вересня ворог атакує українські позиції під Шумами, бо там, мовляв, є порушення домовленостей про перемир'я. Військові 503 батальйону, що там дислокуються, заявили, що вже чекають провокацію, але разом з ними очікують Сергій Жадан, морські котики США, лікарі жмеринської лікарні й багато інших.

"Ватани" кричать про те, що ми концентруємо сили різних підрозділів, щоб атакувати ворожі війська, зазначили в 503 окремому батальйоні морської піхоти.

Важливо Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій

Доповідаємо: для відбиття анонсованої атаки військ "Пеніса Душиліна" (Дениса Пушиліна – 24 канал) на Горлівському напрямку вже сконцентровано війська,

– заявили в батальйоні.

Далі йде перерахунок "військ", які очікують на війська бойовиків. Крім реальних військових підрозділів згадують і про доволі комічних для цієї ситуації осіб, музичних гуртів, компаній тощо. Пропонуємо ознайомитися з повним списком:

61 окрема піхотна єгерська бригада;

1 штурмова рота добровольчого корпусу "Правий сектор";

Жмеринська центральна районна лікарня;

музичний гурт "Пирятин";

музичний гурт "Гайдамаки";

письменник і музикант Сергій Жадан;

Сили спеціальних операцій ЗСУ;

ініціативи Free Riff – на підтримку Андрія Антоненка;

капеланська допомога 57 ОМБр;

полк "Дніпро-1";

клуб любителів авто Mercedes-Benz в Україні;

актор і політик Богдан Бенюк;

Корпус морської піхоти США;

Міністерство оборони Вейшнорії – віртуальної "держави" на території Білорусі.

Космічна кавалерія морської піхоти доповідь закінчила. Пшшшшшш... Пшшш... Прийом,

– написали в 503 батальйоні.

До слова, це вже не вперше бійці 503 батальйону висміяли погрози ватажка бойовиків. Коли лише з'явилася заява Пушиліна, воїни заявили, що вже давно чекають на нього й не бояться погроз.

Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї: