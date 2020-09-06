Вас чекають Жадан і жмеринська лікарня: військові знову висміяли Пушиліна через його заяви
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що зранку 7 вересня ворог атакує українські позиції під Шумами, бо там, мовляв, є порушення домовленостей про перемир'я. Військові 503 батальйону, що там дислокуються, заявили, що вже чекають провокацію, але разом з ними очікують Сергій Жадан, морські котики США, лікарі жмеринської лікарні й багато інших.
"Ватани" кричать про те, що ми концентруємо сили різних підрозділів, щоб атакувати ворожі війська, зазначили в 503 окремому батальйоні морської піхоти.
Важливо Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій
Доповідаємо: для відбиття анонсованої атаки військ "Пеніса Душиліна" (Дениса Пушиліна – 24 канал) на Горлівському напрямку вже сконцентровано війська,
– заявили в батальйоні.
Далі йде перерахунок "військ", які очікують на війська бойовиків. Крім реальних військових підрозділів згадують і про доволі комічних для цієї ситуації осіб, музичних гуртів, компаній тощо. Пропонуємо ознайомитися з повним списком:
- 61 окрема піхотна єгерська бригада;
- 1 штурмова рота добровольчого корпусу "Правий сектор";
- Жмеринська центральна районна лікарня;
- музичний гурт "Пирятин";
- музичний гурт "Гайдамаки";
- письменник і музикант Сергій Жадан;
- Сили спеціальних операцій ЗСУ;
- ініціативи Free Riff – на підтримку Андрія Антоненка;
- капеланська допомога 57 ОМБр;
- полк "Дніпро-1";
- клуб любителів авто Mercedes-Benz в Україні;
- актор і політик Богдан Бенюк;
- Корпус морської піхоти США;
- Міністерство оборони Вейшнорії – віртуальної "держави" на території Білорусі.
Космічна кавалерія морської піхоти доповідь закінчила. Пшшшшшш... Пшшш... Прийом,
– написали в 503 батальйоні.
До слова, це вже не вперше бійці 503 батальйону висміяли погрози ватажка бойовиків. Коли лише з'явилася заява Пушиліна, воїни заявили, що вже давно чекають на нього й не бояться погроз.
Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї:
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.
- Бойовик "попередив" українську армію, що влаштує обстріл, а тому попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірване". У штабі ОС сказали 24 каналу, що "заяв ніяких ватажків коментувати не будуть".
- Натомість відреагувала українська дипломатія. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенту вже відомо про провокацію, а з цієї нагоди скликають термінову зустріч ТКГ.
- Згодом у штабі ОС таки відреагували. Його начальник Володимир Кравченко заявив, що коли бойовики підуть на провокацію, українські військові відкриють вогонь у відповідь.