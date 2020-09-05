Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін пригрозив обстріляти позиції українських бійців біля Шумів зранку 7 серпня. Поки українські дипломати скликають з цього приводу термінове засідання ТКГ, воїни 503 ОБМП, позиції якого там розташовані, вирішили не гратився в дипломатію і різко відповіли загарбникам.

На погрози з боку проросійських бойовиків пресслужба 503 окремого батальйону морської піхоти відповіла у своєму фейсбуці.

Варто знати Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій

У батальйоні розповіли, що першу "атаку" на них здійснювали в режимі онлайн. Для цього російські інтернет-боти намагалися "загадити" їхню сторінку у фейсбуці, що б це не означало. Ватажка бойовиків бійці жартома називають "Душиліним".

Цього разу він каже, що 7-го вересня о 8 годині таки прийде нас ламати. Сепаратюга, ми давно чекаємо,

– заявили морські піхотинці.

Судячи зі сторінки батальйону у фейсбуці, погрози з боку бойовиків їм надходять вже не вперше. Схоже, ворог вже раніше анонсував провокацію в ніч проти 4 вересня, а українські бійці були напоготові й очікували "мавп з триколорами".

Мавпи ж, за прадавньою сепарською традицією, вирішили, що краще вдома подушити свого "лідера республіки", аніж перетворитись на низькоякісний фарш десь на "передку",

– заявили в 503 ОБМП.

Коротко про провокацію бойовиків і реакцію України: