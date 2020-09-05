Військові, по чиїх позиціях обіцяв стріляти Пушилін, "давно чекають сепаратюгу"
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін пригрозив обстріляти позиції українських бійців біля Шумів зранку 7 серпня. Поки українські дипломати скликають з цього приводу термінове засідання ТКГ, воїни 503 ОБМП, позиції якого там розташовані, вирішили не гратився в дипломатію і різко відповіли загарбникам.
На погрози з боку проросійських бойовиків пресслужба 503 окремого батальйону морської піхоти відповіла у своєму фейсбуці.
Варто знати Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій
У батальйоні розповіли, що першу "атаку" на них здійснювали в режимі онлайн. Для цього російські інтернет-боти намагалися "загадити" їхню сторінку у фейсбуці, що б це не означало. Ватажка бойовиків бійці жартома називають "Душиліним".
Цього разу він каже, що 7-го вересня о 8 годині таки прийде нас ламати. Сепаратюга, ми давно чекаємо,
– заявили морські піхотинці.
Судячи зі сторінки батальйону у фейсбуці, погрози з боку бойовиків їм надходять вже не вперше. Схоже, ворог вже раніше анонсував провокацію в ніч проти 4 вересня, а українські бійці були напоготові й очікували "мавп з триколорами".
Мавпи ж, за прадавньою сепарською традицією, вирішили, що краще вдома подушити свого "лідера республіки", аніж перетворитись на низькоякісний фарш десь на "передку",
– заявили в 503 ОБМП.
Коротко про провокацію бойовиків і реакцію України:
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.
- Бойовик "попередив" українську армію, що влаштує обстріл, а тому попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірване". У штабі ОС сказали 24 каналу, що "заяв ніяких ватажків коментувати не будуть".
- Натомість відреагувала українська дипломатія. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенту вже відомо про провокацію, а з цієї нагоди скликають термінову зустріч ТКГ.