У районі Новгородського на Донеччині 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. У результаті два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень. На жаль, один із них 7 вересня помер у лікарні.

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Про інцидент і його деталі повідомив пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці. За їхніми словами, військові отримали поранення різного ступеня важкості.

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Але, на жаль, від отриманих опіків один із поранених воїнів помер 7 вересня. Військовий перебував у реанімації.

Командування Об’єднаних сил, як і 24 канал, висловлюють щирі та глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця.

Якою була ситуація на Донбасі 7 вересня

Бойовики лише одного разу порушили режим припинення вогню. Сталося це поблизу Кам’янки на Донеччині. Тут окупанти били зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

На щастя, Об’єднанні сили не зазнали жодних втрат унаслідок цієї провокації. Ситуація в зоні бойових дій залишається стабільною. Її повністю контролюють українські воїни.

Крім того, українські бійці разом із рятувальниками продовжують гасити осередки пожеж на території Луганської області. Займання сталося між Лобачевим та Старим Айдаром.

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