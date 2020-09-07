Внаслідок цинічного обстрілу з боку проросійських найманців 6 вересня на Донбасі загинув Тарас Кубійович. Він є уродженцем Івано-Франківської області.

Порушення перемир'я: назвали ім'я загиблого військового

Інформацію про те, що загинув саме Тарас Кубійович, у фейсбуці оприлюднив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк.

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Він додав, що Тарас був жителем села Вільхівці, яке власне і розміщується у Городенківському районі.

На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався до військової служби. Зі зброєю в руках захищав рідну батьківщину... І тепер поповнив небесний легіон,

– зауважив Михайло Човганюк.

Додамо, що у 2020 році на Донбасі загинули майже 70 військових. Зокрема, у вересні повідомяли про щонайменше 5 втрат. Проте після провокацій бойовиків 6 числа кількість жертв може зрости.

Що про смерть Тараса повідомляли в Об’єднаних силах

Найімовірніше, трагедія сталася неподалік Причепилівки, що на Луганщині. За словами українських військових, тут бойовики вдарили зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав несумісне з життям поранення. Ім’я загиблого в ОС не назвали.

У відповідь на провокацію українські бійці застосували наявні вогневі засоби та дали проросійським найманцям гідну відсіч. Втрати противника наразі уточнюють.

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Загострення на Донбасі: основне

5 вересня ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Також він видав відповідний указ.

Також він видав відповідний указ. Ватажок бойовиків попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірвано".

Натомість самі українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, окупант назвав "незаконно зведеними спорудами".

Через заяву Пушиліна Україна ініціювала екстрене засідання мінської ТКГ щодо Донбасу. Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу

Під час заходу голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не допустять зриву мирного процесу Зрештою бойовики завдали атаки не 7 вересня, а 6 числа. Спершу вони відкрили вогонь в районі Красногорівки, а потім ударили неподалік Причепилівки.

а потім ударили Через таку тривожну ситуацію очільник МЗС України Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.