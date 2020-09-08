Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони має намір 9 вересня обговорити загострення ситуації на Донбасі. Мовиться про порушення проросійськими бойовиками угоди про припинення вогню та про тиск Росії на українську владу.

Народні депутати дадуть оцінку обстрілам, які здійснили окупанти на Донбасі. Про це говорила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі "Свободи слова" 7 вересня.

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Про засідання комітету ВРУ щодо загострення на Донбасі

Верещук запитали, чи дійсно можна вважати загибель українських військових, обстріли бойовиків і те, що вони ці обстріли відкрито анонсують, лише "поодинокими провокаціями".

Депутатка відповіла, що з цього приводу поділяє позицію глави держави та його Офісу. Засідання ж комітету ВРУ з питань нацбезпеки й оборони відбудеться 9 вересня: там депутати розглянуть проблему загострення на Донбасі й вирішать, якою буде позиція комітету.

Додала Верещук і те, що, на її думку, з приводу ситуації на Донбасі треба скликати термінове засідання РНБО. Позиція РНБО важлива й для того, щоб депутати у парламенті могли дати компетентну оцінку усім подіям.

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Що робить у цьому випадку Росія? Росія тисне на українську владу, аби та змінила своє рішення в парламенті – постанову про вибори на Донбасі,

– наголосила Верещук.

У постанові вказано, що провести вибори на Донбасі без виконання безпекових умов неможливо, і це дуже не подобається Кремлю.

У підсумку обстріли бойовиків нардепка назвала черговим актом агресії. І зауважила, що дії РФ свідчать про її бажання зірвати зустріч у нормандському форматі та про небажання рухатися до миру на Донбасі.

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