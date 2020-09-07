Напередодні ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін анонсував обстріл українських позицій неподалік Горлівки. Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний переконаний, що такі погрози зумовлені волею Кремля.

Адже, на його думку, "якийсь вождь самопроголошених республік" не може робити таких заяв з власної волі, без волі Кремля. Про це Безсмертний розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Колишній представник України в ТКГ зауважив: найдивніше те, що з одного боку вони виступають з ультимативними заявами, і тут же – перед цим та опісля – домагаються режиму тиші.

Це означає, що є певна тактика, аби в ході цих перемовин завести українську сторону в тупик,

– переконаний Безсмертний.

Він пояснив: ті, хто брали участь у переговорах, знають: ключовим є питання щодо виборів на окупованих територіях, поставлене російською стороною. Пере цим йшлося про питання, пов'язане з прямим діалогом Києва, Донецька та Луганська. А ще раніше – щодо Консультативної ради.

Довідка. Напередодні ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій. Це мало статися 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми. Проте згодом атаку перенесли.



Голова української делегації в мінській ТКГ Леонід Кравчук скликав термінове засідання. А Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

РФ не має наміру понижувати напругу на фронті, – Безсмертний

На думку Безсмертного, виставляючи такі ультимативні заяви, Москва "підряджає" під них найманців з Луганська та Донецька. Разом з політичними кроками вони здійснюють штурмові кроки, обстрілюючи та підпалюючи території.

Натомість паралельно спостерігається посилення зброєю та боєприпасами по всій лінії фронту. А пожежі використовуються для того, аби руйнувати та забезпечувати проходи у мінних полях, зазначив експредставник України в ТКГ.

Все це є свідченням того, що Москва не має наміру понижувати напругу на лінії фронту та серйозно говорити про досягнення миру,

– підкреслив він.

"Вони категорично відкидають розмови про контроль кордону та ділові пропозиції, які стосуються технологій виборчого процесу відповідно до українського законодавства та Конституції", – додав дипломат.

Безсмертний вважає: неможливо досягнути результату, ідучи таким шляхом. Натомість можна лише отримати певну паузу, аби зміцнювати армію та оборонно-промисловий комплекс.

Обстріли бойовиків 6 вересня: що варто знати

В середині дня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.

Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.

Безсмертний про погрози Пушиліна: відео 24 каналу