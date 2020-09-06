Голова делегації України в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук повідомив, що передусім обговорять на екстреному засіданні. Захід має стартувати упродовж найближчих годин.

Заява Кравчука про майбутнє засідання ТКГ

Як наголосив він, найближче засідання ТКГ має ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі є та повинно бути найважливішим для всіх сторін. Про це Кравчук сказав у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

До теми Пушилін анонсував обстріл українських позицій: Україна скликає засідання ТКГ

У цьому році нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягненням для всіх в Україні: як на вільній території, так і на окупованій,

– зауважив голова української делегації в ТКГ.

Водночас Кравчук зауважив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

"І це зрозуміло для кожного, зокрема для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії", – підкреслив політик.

Що цьому передувало

Ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій.

Статися це має 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки. Також він видав відповідний указ.

Також він видав відповідний указ. Ватажок бойовиків попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірвано".

Натомість самі українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, окупант назвав "незаконно зведеними спорудами".

У штабі ОС сказали 24 каналу, що "заяв ніяких ватажків коментувати не будуть".

Згодом у 503-му окремому батальйоні морської піхоти відповіли, що "давно чекають на сепаратюгу". Позиції цього батальйону розташовуються там, де приготувався вдарити Пушилін.

Зверніть увагу Після заяв Пушиліна командувач ОС відвідав позиції, які збираються атакувати бойовики

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу