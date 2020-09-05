Після заяв Пушиліна командувач ОС відвідав позиції, які збираються атакувати бойовики
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін пригрозив обстріляти позиції українських бійців біля Шумів зранку 7 серпня. Бойовики заявляють, що українські війська розмістили там "незаконні укріплення". Відтак у Шуми прибули командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом з керівником української сторони СЦКК.
За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і несе за собою політичну складову, наголошують у штабі ООС.
Цікаво Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій
У командуванні Об'єднаних сил пояснюють, що метою бойовиків є зрив домовленостей про припинення вогню ще від 22 липня 2020 року. З цього часу не було зафіксовано жодного порушення на позиціях в районі Шумів.
У разі, якщо російські війська відкриють вогонь по території України, командування ОС залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України,
– наголосив Володимир Кравченко.
Раніше 24 канал намагався поспілкуватися з представниками Об'єднаних сил щодо погроз бойовиків. Втім у пресслужбі ОС нам заявили, що "жодних заяв якихось-там ватажків не коментують".
Коротко про провокацію бойовиків і реакцію України:
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенту Володимиру Зеленському вже відомо про провокацію, а з цієї нагоди скликають термінову зустріч ТКГ.
- Водночас не такими дипломатичними виявилися бійці 503 ОБМП, чиї позиції розташовані саме в тому місці, куди грозився стріляти Пушилін. Вони заявили, що "давно чекають сепаратюгу".