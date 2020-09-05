Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін пригрозив обстріляти позиції українських бійців біля Шумів зранку 7 серпня. Бойовики заявляють, що українські війська розмістили там "незаконні укріплення". Відтак у Шуми прибули командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом з керівником української сторони СЦКК.

За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і несе за собою політичну складову, наголошують у штабі ООС.

Цікаво Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій

У командуванні Об'єднаних сил пояснюють, що метою бойовиків є зрив домовленостей про припинення вогню ще від 22 липня 2020 року. З цього часу не було зафіксовано жодного порушення на позиціях в районі Шумів.

У разі, якщо російські війська відкриють вогонь по території України, командування ОС залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України,

– наголосив Володимир Кравченко.

Раніше 24 канал намагався поспілкуватися з представниками Об'єднаних сил щодо погроз бойовиків. Втім у пресслужбі ОС нам заявили, що "жодних заяв якихось-там ватажків не коментують".

Коротко про провокацію бойовиків і реакцію України: