Чергова пожежа: на Донеччині через займання трави загорілись будинки
У Донецькій області 5 вересня виникла пожежа у селі Гладосове, що у Бахмутському районі. На околицях села зайнялась суха трава, вогнеборці гасять полум'я, що перекинулось на кілька будинків.
У селі Гладосове зайнялась суха трава
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько обіду 5 вересня. Про це інформує пресслужба ДСНС.
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З полум'ям борються близько 20 надзвичайників та 6 одиниць техніки. Наразі інформації про потерпілих немає.
Ситуація з пожежами в Україні:
- Масштабні пожежі вирували на Луганщині та Харківщині.
- У Харківській області вогняна стихія повністю знищила невелике село.
- Наразі в регіоні немає відкритого вогню, лише осередки тління.
- У Луганській області пожежі забрали життя. Загинув військовослужбовець, що займався евакуацією військового майна. Також у ДСНС заявляли про смерть цивільного.
- У Луганській області, зазначають у ДСНС, площа пожеж досі складає 1 200 гектарів.
Дивіться на карті, де розташоване село Гладосове: