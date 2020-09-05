У Донецькій області 5 вересня виникла пожежа у селі Гладосове, що у Бахмутському районі. На околицях села зайнялась суха трава, вогнеборці гасять полум'я, що перекинулось на кілька будинків.

У селі Гладосове зайнялась суха трава Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько обіду 5 вересня. Про це інформує пресслужба ДСНС. Читайте також Масштабні пожежі на Луганщині: виникло ще одне займання З полум'ям борються близько 20 надзвичайників та 6 одиниць техніки. Наразі інформації про потерпілих немає. Ситуація з пожежами в Україні: Масштабні пожежі вирували на Луганщині та Харківщині.

У Харківській області вогняна стихія повністю знищила невелике село.

Наразі в регіоні немає відкритого вогню, лише осередки тління.

У Луганській області пожежі забрали життя. Загинув військовослужбовець, що займався евакуацією військового майна. Також у ДСНС заявляли про смерть цивільного.

У Луганській області, зазначають у ДСНС, площа пожеж досі складає 1 200 гектарів. Дивіться на карті, де розташоване село Гладосове: