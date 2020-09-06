Спостережна місія ОБСЄ спростувала закиди Дениса Пушиліна про те, що українські військові начебто збудували "незаконні укріплення" поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині.

Зазначається, що СММ виявила бойові броньовані машини у підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, однак "незаконних укріплень" поблизу Шумів не було. Про це повідомило видання УНН.

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"На основі аналізу даних повітряного спостереження за період від 21 грудня 2019 року до 2 вересня 2020 року у районі населеного пункту Шуми виявлено 25-метрове подовження траншеї на існуючих позиціях Збройних сил України. Після 5 липня 2020 року жодних змін зафіксовано не було", – повідомили в ОБСЄ.

Після таких заяв, Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, разом з керівником української сторони СЦКК напередодні також перевірили вказану Пушиліним ділянку фронту та офіційно заявили, що жодних порушень там не зафіксовано.

За його словами, закиди зі сторони окупантів "не відповідають дійсності та є провокацією, яка несе за собою політичну складову і яка має на меті зрив домовленостей".

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Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї: