Україна ініціювала нове термінове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як попередні домовленості з російською стороною щодо інспектування позицій ЗСУ біля Шумів, були скасовані.

Звернення із такою вимогою до представників ОБСЄ направив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише "Обозреватель".

Важливо Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії

У документі йдеться про те, що російська сторона та представники окупантів на Донбасі висунули Україні нові вимоги, які не обговорювалися під час зустрічі ТКГ 9 вересня.

Серед нових вимог окупантів та Росії:

відвідування нових точок,

здійснення фото- і відеофіксації,

підписання спільного протоколу.

Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги грубо порушують досягнуті вчора домовленості,

– мовиться у тексті звернення.

У документі також зазначається, що через зрив домовленостей, українська сторона внесла пропозицію перенести зустріч в районі Шумів до обговорення надзвичайної ситуації в рамках позачергового засідання ТКГ.

Нове засідання українська сторона просить скликати в найкоротші терміни.

"Прошу невідкладно проінформувати учасників ТКГ про цю ініціативу української сторони і повідомити нам про результати", – підсумував Кравчук.



Звернення Кравчука до ОБСЄ / Фото "Обозреватель"



Звернення Кравчука до ОБСЄ / Фото "Обозреватель"

Що відомо про скасування інспекції позицій біля Шумів:

На разову інспекцію в районі Шумів за участі спостерігачів ОБСЄ та представників обидвох сторін Україна погодилася 9 вересня під час засідання ТКГ.

Водночас Україна звернулася з вимогою дзеркально перевірити й ті райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань.

Окупантів це не влаштувало, і вони почали висувати нові необґрунтовані вимоги українській стороні.