Скасування інспекції біля Шумів: Україна ініціювала термінове засідання ТКГ
Україна ініціювала нове термінове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як попередні домовленості з російською стороною щодо інспектування позицій ЗСУ біля Шумів, були скасовані.
Звернення із такою вимогою до представників ОБСЄ направив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише "Обозреватель".
Важливо Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії
У документі йдеться про те, що російська сторона та представники окупантів на Донбасі висунули Україні нові вимоги, які не обговорювалися під час зустрічі ТКГ 9 вересня.
Серед нових вимог окупантів та Росії:
- відвідування нових точок,
- здійснення фото- і відеофіксації,
- підписання спільного протоколу.
Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги грубо порушують досягнуті вчора домовленості,
– мовиться у тексті звернення.
У документі також зазначається, що через зрив домовленостей, українська сторона внесла пропозицію перенести зустріч в районі Шумів до обговорення надзвичайної ситуації в рамках позачергового засідання ТКГ.
Нове засідання українська сторона просить скликати в найкоротші терміни.
"Прошу невідкладно проінформувати учасників ТКГ про цю ініціативу української сторони і повідомити нам про результати", – підсумував Кравчук.
Звернення Кравчука до ОБСЄ / Фото "Обозреватель"
Звернення Кравчука до ОБСЄ / Фото "Обозреватель"
Що відомо про скасування інспекції позицій біля Шумів:
- На разову інспекцію в районі Шумів за участі спостерігачів ОБСЄ та представників обидвох сторін Україна погодилася 9 вересня під час засідання ТКГ.
- Водночас Україна звернулася з вимогою дзеркально перевірити й ті райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань.
- Окупантів це не влаштувало, і вони почали висувати нові необґрунтовані вимоги українській стороні.
Чому позиції біля Шумів збиралися інспектувати?Річ у тім, що ворог ще з кінця серпня погрожував влаштувати обстріли під Шумами. Мовляв, там вони запримітили активність українських військових. Бойовики стверджували, що українська армія нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я. Цю інформацію спростували і в ООС, і в ОБСЄ.
Вже 6 вересня бойовики двічі порушили перемир'я вперше за 42 доби. Тоді загинув український військовий. А на 7 вересня призначили обстріл позицій під Шумами.
Врешті, аби владнати ситуацію, 9 вересня відбулася позачергова зустріч ТКГ, на якій домовилися про разове інспектування позицій.