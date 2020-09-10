Українські ЗМІ повідомили, що спільну інспекцію українських позицій під Шумами, на якій наполягали бойовики, скасували. Причиною для цього стали постійні спекуляції проросійських бойовиків на цій темі.

Про скасування спільної інспекції українських позицій одночасно з посиланнями на власні джерела повідомили "РБК-Україна" й Інтерфакс.

До слова Інспектування під Шумами прокоментували в Офісі Президента

Справа не в датах проведення інспекції, а в тому, що це спекулятивна тема для бойовиків, які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так,

– уточнило джерело "РБК" в Офісі президента.

Як пояснили журналістам, бойовики заявляють про порушення з боку українських військових, а самі в цей час будують нові укріплення.

Тож з'явилася ідея спершу проінспектувати позиції бойовиків, а вже тоді, якщо там не буде поруше почати інспекції українських позицій. Втім самі бойовики від такої ідеї відмовилися.

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