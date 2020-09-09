Тристороння контактна група у форматі відеоконференції провела засідання, метою якого було недопущення зриву перемир'я на Донбасі. Передовсім обговорювалася ситуація біля селища Шумів, яке неодноразово обіцяв атакувати ватажок російських бойовиків Денис Пушилін.

Позачергове засідання контактної групи у форматі відеоконференції відбулося 9 вересня, повідомляє Офіс Президента України.

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ОБСЄ вкотре наголосила, що будь-які звинувачення бойовиків на адресу Збройних сил України з 5 липня й до 2 вересня були абсолютно безпідставними. Голова моніторингової місії Яшар Хавіт Челік підкреслив, що цей факт був викладений у звіті від 5 вересня.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі селища Шуми. Участь у ньому також братиме представник координатора вiд ОБСЄ. Водночас українська сторона забезпечить логістику й гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук після перемовин висловив сподівання, що повне й всеосяжне перемир'я надалі буде виконуватися всіма учасниками війни.

З цією метою Україна буде задіювати будь-які механізми як у межах ТКГ, так і нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військових і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу й виконанню досягнутих домовленостей,

– наголосив Леонід Кравчук.

Коротко про ситуацію біля Шумів і на Донбасі загалом: