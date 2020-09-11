Окупанти мінують автодороги на Донбасі: їх викрили спостерігачі
Проросійські бойовики на окупованих територіях продовжують порушувати домовленості щодо припинення вогню. Так, спостерігачі ОБСЄ зафіксували дивні підкопи між смугами руху автодороги біля села Весела Гора.
Про це інформує пресслужба ООС з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 вересня. Низку порушень зафіксував безпілотник спостерігачів.
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Що відомо про мінування бойовиками автодоріг на Донбасі:
- Так, 7 вересня поблизу села Весела Гора Луганської області безпілотник спостерігачів виявив 3 ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою спостерігачів ОБСЄ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких був виявлений саморобний підривний заряд.
- Того ж дня спостерігачі вчергове зафіксували 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, найімовірніше, належать окупантам.
Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських та додаткових домовленостей, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня, про припинення вогню,
– додають у штабі ООС.
Що відомо про режим припинення вогню?З 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Перемир'я без прицільних обстрілів, але з провокаціями, протривало 42 доби.
6 вересня бойовики свавільно порушили перемир’я. Ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.
7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.