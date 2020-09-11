Проросійські бойовики на окупованих територіях продовжують порушувати домовленості щодо припинення вогню. Так, спостерігачі ОБСЄ зафіксували дивні підкопи між смугами руху автодороги біля села Весела Гора.

Про це інформує пресслужба ООС з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 вересня. Низку порушень зафіксував безпілотник спостерігачів.

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Що відомо про мінування бойовиками автодоріг на Донбасі:

Так, 7 вересня поблизу села Весела Гора Луганської області безпілотник спостерігачів виявив 3 ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою спостерігачів ОБСЄ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких був виявлений саморобний підривний заряд.

Того ж дня спостерігачі вчергове зафіксували 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, найімовірніше, належать окупантам.

Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських та додаткових домовленостей, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня, про припинення вогню,

– додають у штабі ООС.