Окупанти на Донбасі вдаються до нових підступних атак: деталі
За минулу добу проросійські бойовики тричі підступно порушили перемир’я, що діє на Донбасі. Вони обстріляли українські позиції поблизу Шумів, де мало відбутися спільне інспектування сторін, а також відзначилися провокаціями біля Золотого.
Про це інформують у штабі ООС. Там також зазначають, що українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.
Дивіться також Бойовики роблять усе, щоб звинуватити Україну в порушенні миру, – командувач ООС
Де стріляв ворог і що відомо про провокації:
- Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.
- Окрім того, два ворожі обстріли зафіксували на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.
Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу не було,
– наголошують в ООС.
Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повністю.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Розмінування територій та відновлення житлових будинків:
- Україна продовжує займатися розмінуванням прифронтових ділянок і відновленням житлових будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів на Донбасі.
- Так, за 10 вересня сапери ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 206 вибухонебезпечних предметів. Також минулої доби завершене відновлення 18 пошкоджених житлових будинків.