За минулу добу проросійські бойовики тричі підступно порушили перемир’я, що діє на Донбасі. Вони обстріляли українські позиції поблизу Шумів, де мало відбутися спільне інспектування сторін, а також відзначилися провокаціями біля Золотого.

Про це інформують у штабі ООС. Там також зазначають, що українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.

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Де стріляв ворог і що відомо про провокації:

Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, два ворожі обстріли зафіксували на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу не було,

– наголошують в ООС.

Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повністю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Розмінування територій та відновлення житлових будинків: