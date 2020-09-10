У Краматорську відбулася зустріч командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з Марком Етерінгтон. Під час зустрічі сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Володимир Кравченко на зустрічі з представниками ОБСЄ на чолі з Марком Етерінгтон наголосив, що Україна повністю виконує досягнуті домовленості, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

Читайте також Бойовики обстрілюють траву трасуючими кулями, щоб викликати пожежу, – ООС

Водночас генерал-лейтенант зазначив, що збройні формування Росії ведуть посилену розвідку позицій ОС із застосуванням безпілотника. Крім того, бойовики проводять фортифікаційне обладнання позицій.

Командувач ООС також додав, що бойовики здійснюють провокаційні обстріли у сторону українських військових, намагаючись викликати у відповідь вогонь.

Такі дії мають системний характер, все робиться для того, щоб звинуватити Україну в неможливості управляти процесом встановлення миру і довести, що вона не може виконати домовленості ТКГ,

– йдеться у повідомленні.

Кравченко відзначив необхідність постійного інформування світової спільноти про факти ігнорування бойовиками перемир'я. А також акцентував на тому, що в результаті порушень окупантами домовленостей загинув український військовий.

Нагадаємо, вдень 10 вересня бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, де мало відбутися спільне інспектування з участю ОБСЄ.

Деталі Гучна провокація: бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів

Що відомо про інспектування поблизу Шумів

Учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися 9 вересня про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

за участю представника-координатора від ОБСЄ. Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію , оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу