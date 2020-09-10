Бойовики роблять усе, щоб звинуватити Україну в порушенні миру, – командувач ООС
У Краматорську відбулася зустріч командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з Марком Етерінгтон. Під час зустрічі сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі.
Володимир Кравченко на зустрічі з представниками ОБСЄ на чолі з Марком Етерінгтон наголосив, що Україна повністю виконує досягнуті домовленості, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.
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Водночас генерал-лейтенант зазначив, що збройні формування Росії ведуть посилену розвідку позицій ОС із застосуванням безпілотника. Крім того, бойовики проводять фортифікаційне обладнання позицій.
Командувач ООС також додав, що бойовики здійснюють провокаційні обстріли у сторону українських військових, намагаючись викликати у відповідь вогонь.
Такі дії мають системний характер, все робиться для того, щоб звинуватити Україну в неможливості управляти процесом встановлення миру і довести, що вона не може виконати домовленості ТКГ,
– йдеться у повідомленні.
Кравченко відзначив необхідність постійного інформування світової спільноти про факти ігнорування бойовиками перемир'я. А також акцентував на тому, що в результаті порушень окупантами домовленостей загинув український військовий.
Нагадаємо, вдень 10 вересня бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, де мало відбутися спільне інспектування з участю ОБСЄ.
Деталі Гучна провокація: бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів
Що відомо про інспектування поблизу Шумів
- Учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися 9 вересня про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.
- Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.
Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу