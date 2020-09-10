Російські найманці обстрілюють позиції Збройних сил України трасуючими кулями. Бойовики роблять це, аби підпалити траву та спровокувати пожежу.

Ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї у сторону українських позицій біля Золотого та Золотого-5. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Бойовики застосували трасуючі кулі для підпалу трави та провокування пожежі.

У штабі також нагадали, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу Шумів. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань РФ спрогнозували завчасно, тому вдалося убезпечити не тільки бійців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Що таке трасуючий снаряд? Різновид артилерійського снаряда спеціального призначення, що світиться в польоті і залишає за собою димний слід.



Зазвичай у його задній частині розташований трасер – невеликий стакан, заповнений спеціальним піротехнічним складом. Він запалюється від горіння порохових газів у момент пострілу і дає добре помітне яскраве свічення.



Трасуючий снаряд володіє запалювальною дією при влученні в легкозаймистий об'єкт (стіг сіна, бак з парами палива).

Що відомо про інспектування поблизу Шумів

Учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися 9 вересня про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

за участю представника-координатора від ОБСЄ. Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію , оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу