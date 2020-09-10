Бойовики обстрілюють траву трасуючими кулями, щоб викликати пожежу, – ООС
Російські найманці обстрілюють позиції Збройних сил України трасуючими кулями. Бойовики роблять це, аби підпалити траву та спровокувати пожежу.
Ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї у сторону українських позицій біля Золотого та Золотого-5. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Бойовики застосували трасуючі кулі для підпалу трави та провокування пожежі.
У штабі також нагадали, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу Шумів. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.
Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань РФ спрогнозували завчасно, тому вдалося убезпечити не тільки бійців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.
Що таке трасуючий снаряд?Різновид артилерійського снаряда спеціального призначення, що світиться в польоті і залишає за собою димний слід.
Зазвичай у його задній частині розташований трасер – невеликий стакан, заповнений спеціальним піротехнічним складом. Він запалюється від горіння порохових газів у момент пострілу і дає добре помітне яскраве свічення.
Трасуючий снаряд володіє запалювальною дією при влученні в легкозаймистий об'єкт (стіг сіна, бак з парами палива).
Що відомо про інспектування поблизу Шумів
- Учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися 9 вересня про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.
- Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.
Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу