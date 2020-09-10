Перевірку українських укріплень біля Шумів скасували через нові вимоги окупантів. Зокрема, "інспектор" бойовиків хотів приїхати на українські позиції у формі і з прапором. А Україна вимагала інспектувати 19 позицій бойовиків на непідконтрольній території.

Що хотіли бойовики

Інспектування поблизу селища Шуми на Донеччині скасували через вимоги бойовиків, які постійно росли. Це підтвердив заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар у коментарі "ТСН".

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Він розповів про нахабні вимоги бойовиків. Зокрема, вони хотіли відвідати не лише позиції біля Шумів, а й інші місця. А також мали бажання все зафіксувати на відео.

Крім того, "інспектор" бойовиків хотів приїхати на позицію у формі і мати із собою прапор, однак він не уточнив, який саме. Бондар припускає, що бойовик хотів зробити собі фото на пам'ять з українських позицій.

Що просила Україна

Натомість Україна вимагала інспекції 19 позицій бойовиків на непідконтрольній території.

Нагадаємо, що рішення про спільну інспекцію українських позицій ухвалили 9 вересня.

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Чому виникла ідея спільного інспектування біля Шумів

Учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

за участю представника-координатора від ОБСЄ. Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію , оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу