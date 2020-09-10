Росія зірвала інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів. Бойовики висунули нові вимоги, які не обговорювали напередодні на засіданні ТКГ. Що це означає та чого хочуть домогтися російські найманці – читайте далі.

"Слуга народу" Богдан Яременко спілкувався з одним із учасників переговорів, українським військовим. За його словами, ситуація виглядає кардинально інакше, ніж намагаються представити, або ніж часто розуміють. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Депутат наголосив, що патрулювання – це щось тягле, що простягається в часі та просторі. Натомість зараз йдеться про верифікацію, тобто фактично перевірку позицій в одному місці.

"Українська переговірна група домоглася того, аби були збережені хоча б якісь мінімальні умовності. Аби все це відбувалося паралельно, аби українська сторона також в цьому ж місці верифікувала позиції російських найманців на Донбасі", – підкреслив він.

Політик пояснив: мовиться про зближення сторін – України та російських найманців – на відстань, яка дозволить оглянути позиції та переконатися, що нічого нового на них не виявлено. Все це має відбуватися під контролем ОБСЄ.

Тому це не інспектування, не спільне патрулювання. Ніхто не ходитиме та не заглядатиме в українські бліндажі та окопи. Ніхто не роздивлятиметься позиції ЗСУ зі спини. Наші військові не ходитимуть в патрулі разом з найманцями РФ,

– наголосив Яременко.

Він запевнив, що це має бути одноразовою акцією – на цьому наполягає як Україна, так і ОБСЄ. Тому росіяни не зможуть використати цей прецедент, аби провокації з боку Пушиліна або будь-кого іншого продовжувалися на інших ділянках кордону.

Довідка. Україна звернулася з вимогою дзеркально перевірити й ті райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань. Окупантів це не влаштувало, і вони почали висувати нові вимоги українській стороні.

Крім цього, депутат пояснив, для чого ворог висуває нові необґрунтовані вимоги. Це, на його думку, чергова гра російської дипломатії, аби примусити Україну працювати з ОРДЛО.

"Так званий очільник ОРДЛО в односторонньому порядку вигадує якусь ситуацію. При цьому, ігнорує не лише запевнення України про те, що відбувається на позиціях ЗСУ, але й звіти місії ОБСЄ. Це дуже серйозна дипломатична проблема", – зауважив він.

Яременко зазначив: навіть якщо Кремль вигадуватиме, що Україна пішла на якісь прямі переговори з ОРДЛО, а немає сумнівів, що російська пропаганда поширюватиме фейки, це – не так. "Щоб це не було – це вперше і востаннє", – переконаний він.

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