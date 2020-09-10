Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сталося це в п’ятницю, 10 вересня.

Розмова Зеленського та Меркель: що відомо

Про розмову політиків першим повідомив у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник. Про що говорили сторони – дипломат не розповів.

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Мельник лише зауважив, що це дванадцята за ліком телефонна розмова між Зеленським і Меркель. Ні з ким іншим із очільників іноземних держав керівник уряду Німеччини так часто не спілкувалася.

Чергове свідчення унікального за інтенсивністю та взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав і зростаючого стратегічного партнерства,

– підкреслив український посол.

Щойно відбулася дванадцята за ліком телефонна розмова Президента @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав та зростаючого стратегічного партнерства Danke Deutschland pic.twitter.com/EMaB6cdPrV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2020

Деталі розмови Зеленського та Меркель

В Офісі Президента України розповіли, що Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. Не оминув він увагою і зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Також він подякував німецькій канцлерці за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Дякую за Вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі та до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців,

– зауважив Зеленський.

Меркель, зі свого боку, запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. Водночас вона наголосила на важливості виконання паризьких домовленостей, досягнутих у нормандському форматі. Передусім це стосується дотримання режиму припинення вогню.Також Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі.

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Ще одним питанням, яке обговорили сторони, була Білорусь. Зокрема Зеленський і Меркель акцентували на близькості позицій щодо подій у сусідній з Україною країною. Водночас український президент наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо тамтешніх президентських виборів.