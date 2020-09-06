Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що слід запровадити тримісячне ембарго на постачання нафти та газу з Росії. За його словами, це має стати відповіддю на отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Що заявив Мельник про заборону постачання нафти та газу з Росії

Свою позицію дипломат озвучив у коментарі німецькій інформаційній агенції DPA. Як наголосив він, настав час нарешті вразити панів у Кремлі жорсткою реакцією.

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Водночас він додав, що запропонованого низкою німецьких політиків припинення проєкту "Північний потік – 2" недостатньо. На думку Мельника, режим російського президента Володимира Путіна "слід позбавити найважливішого – джерела доходів за свою агресивну політику". Так, він запропонував припинити всі європейські інвестицій в економіку Росії.

Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження – це не тільки неприхована загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлера, федерального уряду та німецької громадськості, яких свідомо принизили,

– заявив Мельник.

Також посол України підкреслив, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не грає для нього жодної ролі.

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Зауважимо, що раніше Україна неодноразово виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Зокрема, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба ще наприкінці липня заявив, що отримав підтримку щодо цього питання з Польщі – Київ і Варшава домовилися координувати дії зі зменшення енергетичної залежності від Росії.

Отруєння Олексія Навального: головне

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано . Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено. За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин.

За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин. Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна . У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель . Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

. У Німеччині як гість Ангели Меркель Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази .

німецькій клініці "Шаріте" заявили, що . А за деякий час німецький уряд оприлюднив результати експертизи щодо отруєння Навального. Її зробила лабораторія Бундесверу за запитом клініки "Шаріте". За результатами дослідження, в організмі опозиціонера виявили сліди отрути з групи "Новичок".

У Росії традиційно все заперечують . Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Кремль про ці результати дослідження.

. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Кремль про ці результати дослідження. Міжнародна спільнота – обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни. ТакожВодночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.