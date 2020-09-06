Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, є "багато ознак" причетності Кремля до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Тому він очікує від Росії проведення розслідування. Інакше Німеччині з партнерами "доведеться обговорити відповідь".

Заява Мааса щодо отруєння Навального

Німецький міністр зауважив, що "напад" на Навального здійснили "з використанням міжнародної забороненої смертельної хімічної речовини". Водночас він нагадав, що нею ж отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері. Про це Маас заявив у інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sontag.

До теми Навального отруїли, щоб змусити замовкнути, – президент Німеччини

Ультиматуми нікому не допомагають просунутися вперед. Але якщо найближчими днями російська сторона не внесе свій внесок в розслідування, і все закінчиться завуалюванням і "димовими завісами", то доведеться виходити з того, що Росія щось приховує, і нам з нашими партнерами доведеться обговорити відповідь,

– наголосив він.

За словами очільника МЗС Німеччини, Берлін із партнерами очікують від російського уряду, що він розслідує цей тяжкий злочин.

"Якщо Росія не має стосунку до нападу, як вона запевняє, то вона має бути зацікавленою, аби довести це фактами. Водночас є багато ознак того, що за отруєнням стоїть російська влада. Це є викликом" для Москви",– підкреслив Маас.

Німецький посадовець додав, що тему з отруєнням Навального не варто звужувати до дискусій про будівництво "Північного потоку – 2". Він також нагадав, що понад 100 компаній, половина яких є німецькими, беруть участь у будівництві газопроводу. Крім того, до реалізації "Північного потоку" залучено 12 країн ЄС.

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Отруєння Олексія Навального: головне

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано . Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено. За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин.

За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин. Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна . У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель . Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

. У Німеччині як гість Ангели Меркель Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази .

німецькій клініці "Шаріте" заявили, що . А за деякий час німецький уряд оприлюднив результати експертизи щодо отруєння Навального. Її зробила лабораторія Бундесверу за запитом клініки "Шаріте". За результатами дослідження, в організмі опозиціонера виявили сліди отрути з групи "Новичок".

У Росії традиційно все заперечують . Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Кремль про ці результати дослідження.

. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Кремль про ці результати дослідження. Міжнародна спільнота – обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни. ТакожВодночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.