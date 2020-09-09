Німецькі офіційні особи, починаючи з Ангели Меркель, попереджають: Німеччина може переглянути свою позицію щодо проєкту "Північний потік-2", якщо російська влада не розслідують отруєння Олексія Навального.

В российских и зарубежных СМИ поторопились расценить эти предупреждения не как слабый намек на какую-то реакцию, а как практически решенный вопрос о введении санкций или даже блокировании газопроводного проекта.

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Закрыть то, что уже не строится

Сомнения в решимости Берлина вызывает сам статус "Северного потока-2". Строительство газопровода через Балтику уже полностью остановлено в конце декабря прошлого года, когда американский конгресс ввел санкции против проекта. С тех пор "Газпром" смог только осуществить некоторую работу на береговых сооружениях трассы да присыпать уже уложенные на морское дно трубы галькой и камнями в местах пересечения с коммуникациями, чтобы гарантировать устойчивость трубопровода. Укладка новых труб не ведется, хотя до германского берега осталось построить 140–160 км на двух параллельных ветках.

Швейцарские и итальянские суда, работавшие на трассе, немедленно прекратили работу, как только было объявлено о грозящих им санкциях США, и с тех пор ни одна компания в мире не решилась – да и не решится – нарушить американский санкционный режим.

В распоряжении "Газпрома" есть один плавучий кран-трубоукладчик "Академик Черский", который теоретически способен, если его модернизировать, продолжить строительство, но с ним должны работать суда поддержки и обеспечения, у которых тоже есть законопослушные владельцы, и особой охоты бросать вызов американцам они не проявляют. Короче говоря, ни технической, ни юридической возможности завершить прокладку морского участка "Северного потока-2" сейчас нет. Проект блокирован полностью.

То, что Германия в этой ситуации угрожает России возможной блокировкой проекта, мягко говоря, трудно объяснить с позиций здравого смысла. Все выглядит так, словно в Берлине рассчитывают наказать Москву за отравление Навального лишь притворно, на словах, не прибегая к каким-либо реальным мерам воздействия.

Закрывать проект, уже закрытый в декабре американцами, – это примитивная демагогическая уловка.

Ссориться с российскими властями немцы не хотят, даже столкнувшись с явными признаками их причастности к использованию боевых отравляющих веществ в покушении на политическое убийство.

Провал геополитической цели Кремля

Такую трогательную заботу о судьбе газпромовского проекта нельзя объяснить каким-то особым значением этого трубопровода для Германии. "Северный поток-2" не укрепляет энергетическую безопасность этой страны, где достаточно источников получения газа для того, чтобы полностью отказаться от импорта из России, если возникнет такая необходимость. Он не увеличивает объем поставок российского газа в Европу (этот поток в последнее время проявляет долгосрочную тенденцию к сокращению). Дополнительный "обходной" газопровод просто позволил бы России полностью отказаться от транзита через Украину, что с самого начала было геополитической целью Кремля.

На словах Германия выступала за сохранение газового транзита из России через Украину, и в 2019 году Ангела Меркель не раз заявляла, что получила гарантии такого сохранения из Кремля. Одновременно, однако, "Газпром" вел активное строительство антиукраинского "Северного потока-2" и срывал переговоры о транзитном соглашении с Киевом.

Все шло к тому, что к моменту истечения предыдущего транзитного контракта у Европы не останется иного выбора, кроме переключения импортных потоков с Украины на Балтику. И Берлин в этих планах Москвы играл на стороне "Газпрома", ограничиваясь пустыми декларациями поддержки украинцев.

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Шлагбаум США

Спас украинский транзит конгресс США. В конце декабря он ввел санкционный режим против "Северного потока-2".

Осознав последствия для проекта, руководство "Газпрома" безотлагательно село за стол переговоров с украинской стороной и быстро подписало соглашение на пять лет, которое выгодно Киеву, так как обеспечивает загрузку украинской газотранспортной сети и гарантирует доходы от транзита (по принципу ship-or-pay поставщик будет оплачивать прокачку не менее 80 % от контрактного объема, даже если физическая величина транспортируемого газа будет гораздо меньше – так это сейчас и происходит). Никакой заслуги Германии в победе украинской позиции не было. Вся поддержка из Берлина ограничивалась пустыми декларациями.

После безвременной кончины "Северного потока-2" немцы старательно поддерживали риторику вокруг уже мертвого проекта с единственной целью – продемонстрировать свое неприятие американского подхода к Европе.

Действительно, санкции против газопровода, не имевшего практически никакого отношения к США (оставим байки о конкуренции американского сжиженного газа с российским трубопроводным), можно уверенно отнести к разряду бесцеремонного вмешательства во внутренние дела Германии и всей Европы. И газпромовский трубопровод стал разменной монетой в полемике, сопровождающей вялотекущий конфликт европейцев и нынешней американской администрации.

Эффект от провала проекта

Сейчас немцы стоят перед выбором: либо объявить о закрытии уже не существующего проекта и признать таким образом свое тактическое поражение в стратегическом конфликте с США, либо продолжать гальванизировать "труп" "Северного потока-2" и иметь повод для упреков американцев во вмешательстве в европейские дела.

Что же касается экономических последствий возможного публичного отказа от проекта, то для Германии никакого значимого ущерба на видно. Маршрутов получения газа у немцев вполне достаточно и без него. Основное бремя расходов, включая строительство газотранспортного коридора с Ямала, взял на себя "Газпром", хотя несколько респектабельных компаний, которые согласились профинансировать половину расходов по прокладке морского участка "Северного потока-2" (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall), будут вынуждены списать эти инвестиции как потери.

В целом эффект от провала проекта для России следует оценивать исходя из целей, которые ставились при его начале. Геополитическая цель, то есть наказание Украины путем лишения ее доходов от транзита газа, полностью провалена: об этом позаботились американские законодатели своими санкциями, которые вынудили "Газпром" подписать новое транзитное соглашение.

Экономическая выгода от "Северного потока-2" не просматривалась изначально: десятки миллиардов долларов, потраченные на строительство новых магистралей с Ямала, окупить невозможно. Это теперь для "Газпрома" sunk costs – "утопленные", то есть невосполнимые, издержки (эти средства очень помогли бы социально-экономическому развитию страны).

В выигрыше осталась только группа собственников тех компаний, которые осваивали выделенные деньги, получая подряды на строительство ненужных и неокупаемых трубопроводов. А поскольку контракты давно оплачены "Газпромом", то никакого ущерба от закрытия недостроенного "Северного потока-2" подрядчики не понесли. Помощь Кремлю в осуществлении провалившейся геополитической цели дала им только прибыль.

Вопрос о действенной реакции Германии и всего Евросоюза на отравление Навального по-прежнему открыт. Повторное блокирование "Северного потока-2" – это не ответ, а притворство. Однако, учитывая опыт общения ЕС с Москвой, никаких серьезных и чувствительных мер наказания для отравителей из Европы ждать не приходится.

Источник: Компания