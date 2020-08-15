У Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційно оприлюднені результати нещодавніх президентських виборів у Білорусі не викликають довіри в суспільстві.

Заява МЗС щодо президентських виборів в Білорусі

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Україна загалом поділяє позицію, висловлену Європейським Союзом, щодо виборів в Білорусі. Про це пресслужба МЗС повідомила на своєму офіційному сайті.

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"Україна – надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", – підкреслили українські дипломати.

Водночас вони розраховують, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів.

Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників,

– заявили у МЗС.

Водночас представники міністерства наголосили, що Україна вважає Білорусь особливо близькою країною. І офіційний Київ є готовим докласти усіх зусиль, щоб допомогти своїй сусідці

пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету,

врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.