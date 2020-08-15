Не викликають довіри: у МЗС зробили заяву щодо виборів президента Білорусі
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційно оприлюднені результати нещодавніх президентських виборів у Білорусі не викликають довіри в суспільстві.
Заява МЗС щодо президентських виборів в Білорусі
У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Україна загалом поділяє позицію, висловлену Європейським Союзом, щодо виборів в Білорусі. Про це пресслужба МЗС повідомила на своєму офіційному сайті.
Актуально Лукашенко: Ми з Путіним домовилися – він надасть допомогу
"Україна – надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", – підкреслили українські дипломати.
Водночас вони розраховують, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів.
Водночас представники міністерства наголосили, що Україна вважає Білорусь особливо близькою країною. І офіційний Київ є готовим докласти усіх зусиль, щоб допомогти своїй сусідці
- пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету,
- врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян.
Зверніть увагу Білорусь віддала 32 вагнерівців Росії: як на це відреагувала Україна
Останні події у Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.