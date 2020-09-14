Андрій Богдан прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Перед цим ексглава Офісу Президента відповів на запитання журналістів. Зокрема, прокоментував інформацію про перетин ним кордону, погрози фізичної розправи, причини виклику у ДБР та заклик до Володимира Зеленського.

Перед допитом, який 14 вересня проходить у Державному бюро розслідувань, Андрій Богдан поспілкувався зі ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Перехід кордону

Богдан запевнив, що кордон після виходу інтерв’ю з журналістом Дмитром Гордоном, він не перетинав, це був лише жарт.

Кордон не переходив – це було б порушенням чинного законодавства. Повідомлення було літературним жартом. Оскільки саме так діяв Остап Бендер,

– зазначив ексклава ОП.

Погрози фізичної розправи

Після інтерв’ю погрози щодо фізичної розправи Богдану не надходили. Однак прикладом погрози він назвав спалення раніше його автівок Tesla.

Спалили дві машини в один час у двох різних місцях Києва. Це була загроза для мене,

– заявив він.

Чому викликали у ДБР

Колишній очільник ОП не розуміє причини, чому його викликали у ДБР. Адже та справа, про яку йдеться у повідомленні, була сформована ще 19 серпня. Тоді інтерв’ю не було навіть у планах.

Це певне шахрайство. Допит має бути або за результатами інтерв’ю, або у іншій справі, але посиланням на неї має бути у повідомленні,

– пояснив Богдан.

Він вважає такий крок способом залякати його. Мовляв, його будуть переслідувати кримінальними справами. Та додав, що вимагатиме у слідчих пояснень щодо цього. Як юрист він розуміє свої обов’язки та права.

Ексглава ОП очікував на схожу реакцію влади, однак не сподівався на неї так швидко.

Домовленості Єрмака

Богдан підтвердив, що володіє інформацією про домовленості теперішнього керівника ОП Андрія Єрмака з РФ. Однак чи оформлені вони документально, не знає.

Справа вагнерівців

Колишній голова ОП також заявив, що володіє інформацію про спецоперацію щодо вагнерівців. Він готовий все розповісти слідчим.

Вибори на Донбасі

Прокоментував Богдан і можливе внесення у постанову Ради зміни, які стосуються виборів на Донбасі, на вимогу Росії. За його словами, якщо такі домовленості з РФ були, то це свідчить про порушення територіальної цінності України, якщо ні – про інформаційну атаку зі сторони РФ.

Нагадаємо, у липні парламент прийняв постанову про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. У ній йдеться, що на окупованих територіях Донбасу вибори неможливі доти, доки там є війська окупанта, а Україна не має контролю над кордоном.

Ставлення до Зеленського

Інтерв’ю Богдан не вважає помстою Володимиру Зеленському.

Це заклик, що йому треба бути самостійнішим і виправляти ситуацію, бо криза не за горами,

– зазначив Богдан.

Однак він невпевнений, що президент зрозумів його заклик.

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Що відомо про виклик Богдана у ДБР? У пресслужбі Держбюро зазначили, що в інтерв'ю журналісту Гордону Богдан розповів про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низці інших домовленостей, які непередбачені законами України.

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