Андрія Богдана викликали на допит у ДБР: слідчих зацікавило його інтерв'ю Гордону
Державне бюро розслідувань 10 вересня викликало колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана на допит. Його допитають в якості свідка.
Бюро вже відправило повістку про виклик на адресу реєстрації Богдана. Про це мовиться у повідомленні на сайті ДБР.
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Що відомо про виклик Богдана в ДБР
У пресслужбі Держбюро зазначили, що в інтерв'ю журналісту Гордону Богдан розповів про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низці інших домовленостей, які непередбачені законами України.
З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі запрошують Богдана для перевірки озвучених ним фактів,
– заявили в ДБР.
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