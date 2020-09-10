Державне бюро розслідувань 10 вересня викликало колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана на допит. Його допитають в якості свідка.

Бюро вже відправило повістку про виклик на адресу реєстрації Богдана. Про це мовиться у повідомленні на сайті ДБР.

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Що відомо про виклик Богдана в ДБР

У пресслужбі Держбюро зазначили, що в інтерв'ю журналісту Гордону Богдан розповів про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низці інших домовленостей, які непередбачені законами України.

З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі запрошують Богдана для перевірки озвучених ним фактів,

– заявили в ДБР.

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