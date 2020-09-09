Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що під час двостороннього спілкування Володимир Путін завжди з повагою ставився до Володимира Зеленського. Колишній голова президентської канцелярції зізнався, що розмови двох лідерів завжди були "дуже цікавими".

У спілкуванні Володимира Путіна відчувалося його бажання знайти "точки зіткнення". Про це Андрій Богдан розповів в інтерв'ю в проєкті "У гостях у Дмитра Гордона", пише 24 канал.

Цікаво Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан

Мені здалося, що під час розмови Путін провів аналогію себе ще молодого обраного президента з Володимиром Зеленським. Дещо схожі ситуації, адже в нього Чечня була, розвал економіки,

– розповів ексголова ОПУ.

Щодо першої зустрічі двох президентів у Франції в межах нормандського формату Андрій Богдан зізнався, що вже тоді відчув, що це буде тривалий і важкий переговорний процес, результат у якому буде не скоро.

"Там виступали по черзі Зеленський, Меркель, Макрон, і всі виступали за вдосконалення мінських домовленостей", – підкреслив Андрій Богдан, зазначивши, що Путін з повагою ставився до Зеленського.

Політик заявив, що у Володимира Зеленського є шалена підтримка зокрема й у Росії. Тому Володимиру Путіну було невигідно воювати з улюбленцем свого народу. Втім нині, схоже, все кардинально змінилося.

З того, що я бачу сьогодні, мені здається, що ми його (Путіна – 24 канал) жорстко кинули. Ми обіцяли одне, а зробили нічого,

– заявив ексочільник голова Офісу президента.

Він також підкреслив, що мав особисте спілкування з Володимиром Путіним, після чого останній справив враження дуже жорсткої, але дуже впевненої в собі людини. Зокрема він дуже важкий переговірник.

Резюмуючи, Андрій Богдан заявив, що мир в України з Росією, найімовірніше, настане, але не зараз. Водночас можливим є повернення суверенітету над Донбасом і Кримом.

Коротко про Андрія Богдана: