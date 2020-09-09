Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан
Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що ще у 2017 році знав, що Володимир Зеленський стане президентом. Тому підштовхував його висунути свою кандидатуру. Натомість президент вагався до останнього – 31 грудня 2018 року, коли офіційно заявив, що йде у президенти.
Андрій Богдан розповів, як заохочував Зеленського йти у президенти та що забезпечило коміку перемогу у президентських перегонах, в ефірі "У гостях у Дмитра Гордона". Про це повідомляє 24 канал.
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Знайомство з Зеленським
За словами Богдана, відбулося воно давно. Майбутній президент видався йому добрим, відкритим та харизматичним
Зубри світової політики танули при розмові з ним. Складалося враження, наче це – твій син,
– розповів ексглава ОП про Зеленського.
Розмови про президентство
Богдан заявив, що балотування у президенти свого лідера у тісному колі "95 кварталу" обговорювали давно.
Приблизно 3 – 4 роки тому колишній керівник Офісу Президента підштовхував Зеленського йти в політику. Це було після виходу у світ серіалу "Слуга народу". "Я сказав йому: серіал дам людям надію. Якщо ти навіть не спробуєш, вони розчаруються", – пригадав розмову Богдан.
Він бачив Зеленського на цьому посту ще у 2017 році.
Я був у Ватикані. Вийшов Папа Римський і сказав, що Зеленський буде президентом України,
– заявив Богдан.
Та додав, що тоді лише пожартував так. Однак мав на це підстави: вивчав соціологію, цифри говорили самі за себе. Країна потребувала нових облич.
Остаточне рішення
Його Зеленський прийняв все ж 31 грудня 2018 року. Богдан зазначив, що дискусії щодо того, чи виставляти новорічне звернення, точилися до останнього. Він не заперечив, що підготовка тривала й раніше, однак не було твердого "Так".
Серіал вплинув, однак не визначально
Богдан переконаний, що Зеленський став би президентом і без "Слуги народу". Однак серіал поміг, адже дав людям розуміння того, що показане в ньому можна повторити і в реальному житті.
Головним була технологічно грамотна передвиборча кампанія. Ексглава ОП пояснив, що будувалася вона не на серіалі, а на особистості Володимира Зеленського.
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Коротко про Андрія Богдана:
- Це молодий український юрист і політик. В українській політиці з'явився ще в далекому 2007 році, коли балотувався у Верховну Раду за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але в парламент не потрапив.
- Того ж року почав працювати в Міністерстві юстиції. Там пробув до 2010 року, поки не став урядовим уповноваженим з антикорупційної політики в новому Кабміні Азарова.
- Найбільш відомий за появою в команді нового президента Володимира Зеленського. До лютого 2020 року очолював Офіс Президента України.