Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан дав свою оцінку щодо колишніх представників української влади. Він здивував своїми оцінками діяльності Віктора Януковича й Миколи Азарова, але найкращим прем'єр-міністром назвав Володимира Гройсмана.

Про те, як Андрій Богдан оцінює роботу попередників чинної влади, він сам розповів в ефірі "У гостях у Дмитра Гордона". Про це пише 24 канал.

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Януковича погубили його сини

Колишній очільник президентського Офісу заявив, що в перші два роки після приходу до влади команди Януковича її представники "злагоджено працювали на шляху до Європейського Союзу".

Там не було якоїсь такої величезної корупції. Було таке, як воно є завжди. Не було створеної системи. Потім, є в мене така думка, Януковича погубили сини,

– заявив Андрій Богдан.

Він пояснив, що сини президента-втікача були бізнесменами, а президентська влада й бізнес – незпівставні. Лише тому, що в державній владі саме президент є тією головою, з якої гниє решта риби.

"Коли ти допускаєш неправильних правил гри, то на тебе дивляться на саму вершину. Щойно ти дав сигнал, що "я собі дозволяю", так моментально почнуть робити всі. Ти не зможеш цьому протистояти", – пояснив свою думку політик.

Азаров – один з найкращих прем'єрів

Андрій Богдан погодився, що Микола Азаров був одним з найкращих українських прем'єрів. Втім питання зі ставленням влади Януковича до Євромайдану він одразу вирішив упустити.

Це вже історія оцінить. Та я хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дуростей. Якщо б не він, то, мабуть, Майдан був би ще раніше,

– заявив ексочільник ОПУ.

Він також висловив своє глибоке переконання щодо того, що Микола Азаров – "чесна людина, яка не дозволяла красти". Хоча йому в цьому було складно, адже тоді президент постійно давав вказівки прем'єру.

"Сперечатися з президентом було складно, але Азаров дуже досвідчений бюрократ. Він умів сказати "ні" правильно", – розповів Богдан.

Який уряд був найбільш професійним

Втім, як не дивно, після такої оцінки, Андрій Богдан висловив переконання, що найбільш професійним був один з постмайданних урядів, а саме Володимира Гройсмана.

Припустимо, Яценюк дуже розумна людина, я ставлюся до нього з великою повагою. Втім він прийшов у дуже складний час – одразу після революції, під час війни. Впоратися з тим, що відбувалося в країні, було дуже складно,

– наголосив політик.

Втім він висловив переконання, що найбільш оптимістичний для країни час, найбільш економічно вдалий і найбільш зрозумілий для міжнародних партнерів був час прем'єрства Володимира Гройсмана.

"Там спостерігалися понад 30 місяців стабільного економічного зростання, низька інфляція, зрозумілі відносини з міжнародними партнерами. Я вважаю, що коли б не Петро Олексійович, то результати були б ще кращими", – заявив Андрій Богдан.

Відповідаючи на пряме питання, чи молодий політик Володимир Гройсман ще буде затребуваним у майбутньому, Богдан заявив: "Я впевнений, що в нього ще буде політичне майбутнє. Менеджерське – точно".

Коротко про Андрія Богдана: