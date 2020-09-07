Голова Виконкому Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі після шквалу критики прокоментував свою світлину з ексголовою Офісу Президента Андрієм Богданом та депутаткою зі "Слуги народу" Єлизаветою Ясько. Саакашвілі наголосив, що спільних політичних проєктів у них немає і додав, що підтримує молодих політиків з команди Володимира Зеленського.

Саакашвілі 6 вересня опублікував фото з Богданом та Ясько. Саакашвілі запевнив, що не збирається найближчим часом створювати з ексголовою ОП "політичних проєктів".

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У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само, як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно,

– написав Саакашвілі на своїй фейсбук-сторінці.

Зі слів політика, він підтримує Зеленського та намагається бути корисним для українців, розробляючи реформи.

З чого все почалося

Богдан, Саакашвілі та Ясько 6 вересня опублікували на своїх сторінках ідентичні світлини.

Саакашвілі підписав фото так: "У центрі у нас справжня киянка в 5-му поколінні і ми говоримо про київські вибори". Цим він викликав шквал коментарів у фейсбуці.

Є цікавий розклад на Київські вибори!!!

– підписав це фото Богдан.

Ясько підписала світлину так: "Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії". При цьому напередодні подробиць тієї розмови ніхто не надав.