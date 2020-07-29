Концепція судової реформи, представлена Міхеілом Саакашвілі, може якісно змінити судову владу, але містить низку загроз, які можуть лише поглибити проблеми у судовій владі.

Розберемо ключові пропозиції концепції та можливі наслідки від них.

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Концепція судової реформи Міхеїла Саакашвілі

Ліквідація Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфкомісії та Державної судової адміністрації. Створення єдиного органу нагляду за ефективністю судової системи.

Можливість: об'єднання ВРП та ВККС – це те, до чого закликає Венеційська комісія Україну та зробить суддівське врядування в Україні більш прогнозованим та стабільним. Ми підтримуємо ідею перезапуску Вищої ради правосуддя та формування нового складу із залученням міжнародних експертів, як того вимагає МВФ.

Загроза: єдиний спосіб об'єднати ці органи без внесення змін до Конституції – це приєднання ВККС та ДСА до ВРП. Проте, з чинним складом ВРП така реформа лише поглибить проблеми в судах та віддасть абсолютно всю судову владу в руки, хто вже провалив кілька спроб судової реформи.

Необхідні зміни: очищення Вищої ради правосуддя від недоброчесних членів із залученням міжнародних експертів, як того вимагає меморандум з МВФ. Лише після цього можна говорити про можливе приєднання інших органів суддівського врядування.

Ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів

Можливість: ліквідація Окружного адміністративного суду, який став символом судової корупції та створення Вищого адміністративного суду – однозначний позитив. Ключове в цьому процесі – сформувати Вищий адмінсуд за такою ж процедурою, що і Антикорсуд, тобто, із залучення міжнародних експертів до відбору суддів.

Господарські суди, як і загальні суди у цивільних справах, розглядають спори приватного права, тому їх ліквідація та об'єднання із окружними судами виглядає доцільно. Може бути створена окрема прискорена процедура для розгляду комерційних спорів.

Концепція передбачає розвиток альтернативних інструментів вирішення спорів, таких, як третейські суди, які і можуть прибрати навантаження з розгляду господарських справ з державних судів.

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Загроза: потрібно підходити виважено до ідеї "ліквідації адміністративних судів". Окремий адміністративний процес і його гарантії захисту людини перед державою мають залишитися недоторканними.

Необхідні зміни: передбачити формування Вищого адміністративного суду із обов'язковим залученням міжнародних експертів.

Проведення референдуму щодо подальшої долі Конституційного суду України

Загроза: довіра до Конституційного Суду справді низька. Останні його рішення, зокрема, щодо визнання неконституційними статей про незаконне збагачення та ухвалення завідомо неправосудного рішення, разом із "плівками Вовка" свідчать про те, що Суд не є незалежним.

Але причина цієї проблеми – не існування КС як такого, а порядок його формування.

Використання референдуму може мати небезпечні довгострокові наслідки для держави із слабкими демократичними інститутами, якою є Україна. Питання ліквідації Конституційного Суду занадто складне й об'ємне, щоб на нього можна було дати однозначну відповідь на референдумі.

А без додаткових гарантій в процедурі добору суддів, як-от залучення до цього процесу представників громадськості та незалежних міжнародних експертів його судді будуть політично залежними в будь-якій конфігурації.

Необхідні зміни: відмовитись від ідеї референдуму та ліквідації Конституційного Суду.

Натомість запровадити нову процедуру добору суддів Конституційного Суду з перевіркою їх на доброчесність єдиною конкурсною комісією для всіх суб'єктів призначення. Вже через два роки після цього в Конституційному Суді працюватиме більшість справді незалежних та професійних суддів.

– Презентована Саакашвілі концепція містить низку рішень, які можуть покращити ситуацію в судовій владі. Проте, акцент робиться в основному на зміні структур, а не на процедурах добору суддів та забезпечення їх доброчесності. Неважливо, якою буде структура судової влади, якщо нею керуватиме Павло Вовк.

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В будь-якому разі, концепція потребує додаткового обговорення та виключення з неї положень, що можуть ще більше поглибити проблеми судової влади. Громадянське суспільство готове до діалогу та закликає до імплементації Карти судової влади.

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